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Университатя
ЧФР Клуж
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
2
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
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Последние матчи
Все
Университатя
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж

Университатя - ЧФР Клуж: обзор матча 25 апреля 2024

Университатя
25.04.2024, четверг, 21:45
Румыния. Лига I, 6 тур
0 : 1
Матч завершен
ЧФР Клуж
71' Д. Бирлигеа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Университатя - ЧФР Клуж
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Кристиан Маня
Желтая карточка
Juraj Badelj
90' +4
90'
Желтая карточка
Рэзван Сава
88'
Замена
Кристиан Маня ️️️️➡️️ Чиприан Деяк
Замена
Базилио Ндонг ️️️️➡️️ Lyes Houri
82'
Желтая карточка
Mihai Căpățînă
80'
78'
Замена
Дюрель Авуну ️️️️➡️️ Панайотис Тахцидис
Замена
George Cîmpanu ️️️️➡️️ Анзор Меквабишвили
73'
Замена
Пюрю Сойри ️️️️➡️️ Ștefan Vlădoiu
73'
71'
ГОЛ! 0:1
Даниэл Бирлигеа
Замена
Mihai Căpățînă ️️️️➡️️ Йован Маркович
70'
68'
Замена
Даниэл Бирлигеа ️️️️➡️️ Peter Godly Michael
54'
Желтая карточка
Карло Мухар
42'
Желтая карточка
Чиприан Деяк
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
11
Никусор Банку
(К) АП
14
Lyes Houri
ЦФ
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
20
Йован Маркович
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
45
Камора
(К) ЦЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Василе Могос
ПП
99
Peter Godly Michael
ЦФ
44
Anton Krešić
ЦФ
17
Philip Otele
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Университатя
1
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
23
Mihai Căpățînă
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
24
Jalen Blesa
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
22
George Cîmpanu
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
6
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Алан Аусси
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
14
Valentin Serebe
ЦФ
2-1-2-1-4
21
15
26
Зайков
5
Меквабишвили
10
4
Крету
11
Банку
14
9
Иван
20
Маркович
2
2-1-4-3
90
Сава
45
Камора
42
18
Кейта
19
Могос
10
Деяк
77
Тахцидис
73
Мухар
17
44
99
14
12
Ндонг
12
Ндонг
14
20
Маркович
23
23
20
Маркович
2
18
Сойри
18
Сойри
2
5
Меквабишвили
22
22
5
Меквабишвили
10
Деяк
4
Маня
4
Маня
10
Деяк
77
Тахцидис
29
Авуну
29
Авуну
77
Тахцидис
99
9
Бирлигеа
9
Бирлигеа
99
Остались в запасе
Университатя
ЧФР Клуж
1
Давид Лазар
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
31
Stefan Bana
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
24
Jalen Blesa
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
6
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Алан Аусси
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
1
Давид Лазар
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
31
Stefan Bana
ЦП
37
Marian Danciu
ЦФ
24
Jalen Blesa
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
6
Арлинд Айети
ЦЗ
22
Алан Аусси
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Университатя - ЧФР Клуж
2
4
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
6
Нарушения
5
9
Офсайды
1
1
Количество передач
496
440
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
4
5
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Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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