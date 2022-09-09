Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»