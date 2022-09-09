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Сепси
ФКСБ
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
24 декабря 2020, 17:39
2
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Последние матчи
Все
Сепси
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя

Сепси - ФКСБ: обзор матча 24 апреля 2024

Сепси
24.04.2024, среда, 21:45
Румыния. Лига I, 6 тур
2 : 2
Матч завершен
ФКСБ
23' Р. Варга
71' Ф. Стефан
9' Ф. Коман
34' Д. Микулеску
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сепси - ФКСБ
Матч завершен
86'
Желтая карточка
Ристо Радунович
86'
Желтая карточка
Валентин Крецу
80'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Михай Ликсандру
Замена
Андрес Думитреску ️️️️➡️️ Adnan Aganović
72'
ГОЛ! 2:2
Флорин Стефан
71'
67'
Замена
Эдуард Радаславеску ️️️️➡️️ Октавиан Попеску
Желтая карточка
Adnan Aganović
62'
Замена
Cosmin Matei ️️️️➡️️ Кевин Варга
60'
Замена
Шерифф Каллаку ️️️️➡️️ Роланд Варга
60'
Замена
Branislav Ninaj ️️️️➡️️ Акош Кечкеш
46'
Замена
Darius Oroian ️️️️➡️️ Denis Renta
46'
34'
ГОЛ! 1:2
Давид Микулеску
Желтая карточка
Исник Алими
31'
ГОЛ! 1:1
Роланд Варга
23'
19'
Замена
Давид Микулеску ️️️️➡️️ Флоринел Коман
9'
ГОЛ! 0:1
Флоринел Коман
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
3
Флорин Стефан
ЦЗ
4
Акош Кечкеш
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
21
Исник Алими
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
77
Adnan Aganović
ЦФ
97
Роланд Варга
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К) ЦФ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
8
Адриан Сут
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
25
Александру Балутэ
ЦП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
10
Октавиан Попеску
ЛВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
20
Андрес Думитреску
ЛЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
10
Cosmin Matei
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
18
Павол Шафранко
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
42
Baba Alhassan
ЦП
23
Овидиу Попеску
ЦП
80
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
1
Mihai Udrea
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
3-2-2-4
3
Стефан
4
Кечкеш
13
Чоботарию
21
Алими
24
7
Варга
11
Стефанеску
77
96
Дебелюх
33
97
Варга
3-2-3-1-1
32
Тарновану
33
Радунович
5
Дава
30
8
Сут
16
Ликсандру
25
Балутэ
27
Олару
2
Крецу
10
Попеску
7
Коман
77
20
Думитреску
20
Думитреску
77
24
17
17
24
7
Варга
10
10
7
Варга
97
Варга
59
Каллаку
59
Каллаку
97
Варга
4
Кечкеш
82
82
4
Кечкеш
16
Ликсандру
42
42
16
Ликсандру
10
Попеску
80
Радаславеску
80
Радаславеску
10
Попеску
7
Коман
11
Микулеску
11
Микулеску
7
Коман
Остались в запасе
Сепси
ФКСБ
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
27
Davide Popșa
ЦЗ
18
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
1
Mihai Udrea
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
27
Davide Popșa
ЦЗ
18
Павол Шафранко
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
1
Mihai Udrea
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Сепси - ФКСБ
2
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
10
Офсайды
1
2
Количество передач
438
379
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Moroita, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Россия
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