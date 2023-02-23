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Фарул
ЧФР Клуж
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
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ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
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Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж

Фарул - ЧФР Клуж: обзор матча 19 апреля 2024

Фарул
19.04.2024, пятница, 20:30
Румыния. Лига I, 5 тур
5 : 1
Матч завершен
ЧФР Клуж
22' Л. Мунтяну
41' I. Cojocaru
67' C. Grameni
77' I. Cojocaru
83' К. Ганя
76' P. Otele
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фарул - ЧФР Клуж
Матч завершен
ГОЛ! 5:1
Кристиан Ганя
83'
82'
Замена
Алин Фика ️️️️➡️️ Дюрель Авуну
81'
Желтая карточка
Matija Boben
Замена
Rivaldinho ️️️️➡️️ Ionuț Cojocaru
78'
Замена
Luca Andronache ️️️️➡️️ Луис Мунтяну
78'
ГОЛ! 4:1
Ionuț Cojocaru
77'
76'
ГОЛ! 3:1
Philip Otele
Замена
Gabriel Danuleasa ️️️️➡️️ I. Vina
72'
Замена
Драгош Неделку ️️️️➡️️ Диогу Кейруш
72'
ГОЛ! 3:0
Constantin Grameni
67'
Желтая карточка
Нарек Григорян
64'
Желтая карточка
Ionuț Larie
62'
Замена
Dan Sirbu ️️️️➡️️ Mihai Popescu
61'
47'
Желтая карточка
Philip Otele
46'
Замена
Панайотис Тахцидис ️️️️➡️️ Карло Мухар
46'
Замена
Василе Могос ️️️️➡️️ Кристиан Маня
45' +1
Замена
Peter Godly Michael ️️️️➡️️ Даниэл Бирлигеа
ГОЛ! 2:0
Ionuț Cojocaru
41'
ГОЛ! 1:0
Луис Мунтяну
22'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
3
Mihai Popescu
ЦЗ
45
Gustavo Marins
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
24
Constantin Grameni
(К) ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
42
Matija Boben
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
45
Камора
(К) ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
17
Philip Otele
ЦФ
44
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
21
Кевин Боли
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
16
Драгош Неделку
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
7
Rivaldinho
ЦФ
19
Luca Andronache
ЦФ
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
22
Алан Аусси
ЦЗ
82
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Василе Могос
ПП
14
Valentin Serebe
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
4-1-1-4
1
5
Кейруш
45
17
3
24
30
Григорян
27
11
Ганя
9
Мунтяну
8
3-1-3-1-2
90
Сава
42
4
Маня
45
Камора
18
Кейта
73
Мухар
10
Деяк
29
Авуну
9
Бирлигеа
44
17
8
15
15
8
3
22
22
3
5
Кейруш
16
Неделку
16
Неделку
5
Кейруш
27
7
7
27
9
Мунтяну
19
19
9
Мунтяну
29
Авуну
82
Фика
82
Фика
29
Авуну
73
Мухар
77
Тахцидис
77
Тахцидис
73
Мухар
4
Маня
19
Могос
19
Могос
4
Маня
9
Бирлигеа
99
99
9
Бирлигеа
Остались в запасе
Фарул
ЧФР Клуж
34
Ştefan Muşat
ВР
21
Кевин Боли
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
22
Алан Аусси
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
21
Кевин Боли
ЦЗ
66
Darius Grosu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
22
Алан Аусси
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Фарул - ЧФР Клуж
2
2
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
11
Офсайды
0
3
Количество передач
444
441
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
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