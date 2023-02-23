Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»