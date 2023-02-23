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ЧФР Клуж
ФКСБ
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
24 декабря 2020, 17:39
2
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Последние матчи
Все
ЧФР Клуж
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя

ЧФР Клуж - ФКСБ: обзор матча 14 апреля 2024

ЧФР Клуж
14.04.2024, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
ФКСБ
16' Ф. Коман
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЧФР Клуж - ФКСБ
Матч завершен
Красная карточка
Али Абид
90' +10
89'
Замена
N. Antwi ️️️️➡️️ Давид Микулеску
82'
Замена
Эдуард Радаславеску ️️️️➡️️ Октавиан Попеску
82'
Замена
Джойским Дава ️️️️➡️️ Дариус Олару
81'
Желтая карточка
Ристо Радунович
79'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Флоринел Коман
Замена
Василе Могос ️️️️➡️️ Кристиан Маня
77'
Замена
Peter Godly Michael ️️️️➡️️ Дюрель Авуну
77'
Замена
Омар Эль-Каддури ️️️️➡️️ Кадер Кейта
70'
Желтая карточка
Matija Boben
65'
Замена
Anton Krešić ️️️️➡️️ Matei Cristian Ilie
58'
Желтая карточка
Кадер Кейта
22'
16'
ГОЛ! 0:1
Флоринел Коман
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
(К) ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
17
Philip Otele
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
8
Адриан Сут
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
10
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
22
Алан Аусси
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
19
Василе Могос
ПП
14
Valentin Serebe
ЦФ
44
Anton Krešić
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
6
Денис Харуц
ПЗ
42
Baba Alhassan
ЦП
80
Эдуард Радаславеску
ЦП
1
Mihai Udrea
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
3-1-3-1-2
90
Сава
3
Абид
4
Маня
42
18
Кейта
73
Мухар
10
Деяк
29
Авуну
9
Бирлигеа
27
17
3-2-2-2-1
32
Тарновану
33
Радунович
21
Кирикеш
30
8
Сут
16
Ликсандру
27
Олару
2
Крецу
11
Микулеску
10
Попеску
7
Коман
18
Кейта
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
18
Кейта
4
Маня
19
Могос
19
Могос
4
Маня
27
44
44
27
29
Авуну
99
99
29
Авуну
27
Олару
5
Дава
5
Дава
27
Олару
7
Коман
42
42
7
Коман
10
Попеску
80
Радаславеску
80
Радаславеску
10
Попеску
11
Микулеску
20
20
11
Микулеску
Остались в запасе
ЧФР Клуж
ФКСБ
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
22
Алан Аусси
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
1
Mihai Udrea
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
22
Алан Аусси
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
1
Mihai Udrea
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ЧФР Клуж - ФКСБ
2
1
1
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
8
Офсайды
2
0
Количество передач
451
419
Сейвы
4
5
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Dr. Constantin Radulescu, Cluj Napoca
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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