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Рапид
ЧФР Клуж
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
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Рапид
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж

Рапид - ЧФР Клуж: обзор матча 06 апреля 2024

Рапид
06.04.2024, суббота, 20:30
Румыния. Лига I, 3 тур
1 : 4
Матч завершен
ЧФР Клуж
81' А. Ррахмани
3' Д. Бирлигеа
8' Д. Бирлигеа
37' Д. Бирлигеа
45+1' К. Маня
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рапид - ЧФР Клуж
Матч завершен
86'
Замена
Камора ️️️️➡️️ Али Абид
ГОЛ! 1:4
Албион Ррахмани
81'
78'
Замена
Алан Аусси ️️️️➡️️ Кристиан Маня
73'
Замена
Peter Godly Michael ️️️️➡️️ Даниэл Бирлигеа
73'
Замена
Омар Эль-Каддури ️️️️➡️️ Дюрель Авуну
Замена
Флорент Хасани ️️️️➡️️ Borisav Burmaz
70'
Замена
Эрмал Красники ️️️️➡️️ Funsho Bamgboye
63'
58'
Желтая карточка
Matija Boben
Желтая карточка
Рэзван Оайдэ
54'
48'
Желтая карточка
Карло Мухар
Замена
Рэзван Оайдэ ️️️️➡️️ Дамьян Джокович
46'
Замена
Клаудиу Петрила ️️️️➡️️ J. Papeau
46'
Замена
Andrei Borza ️️️️➡️️ Robert Bădescu
46'
45' +1
ГОЛ! 0:4
Кристиан Маня
37'
ГОЛ! 0:3
Даниэл Бирлигеа
35'
Желтая карточка
Кадер Кейта
8'
ГОЛ! 0:2
Даниэл Бирлигеа
3'
ГОЛ! 0:1
Даниэл Бирлигеа
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
23
Alexandru Albu
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
15
Юлиан Кристя
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К) ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
9
Албион Ррахмани
ЦФ
7
Funsho Bamgboye
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
(К) ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
17
Philip Otele
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
25
Xian Emmers
ЦП
27
Клаудиу Петрила
ЛВ
77
Эрмал Красники
ЛВ
8
Флорент Хасани
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
22
Алан Аусси
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
3-2-1-3
16
Айоани
3
15
Кристя
22
23
47
Браун
88
Джокович
11
7
9
Ррахмани
3-1-3-1-2
90
Сава
42
4
Маня
3
Абид
18
Кейта
73
Мухар
10
Деяк
29
Авуну
9
Бирлигеа
17
27
3
24
24
3
88
Джокович
26
Оайдэ
26
Оайдэ
88
Джокович
27
Петрила
27
Петрила
7
77
Красники
77
Красники
7
11
8
Хасани
8
Хасани
11
4
Маня
22
Аусси
22
Аусси
4
Маня
3
Абид
45
Камора
45
Камора
3
Абид
29
Авуну
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
29
Авуну
9
Бирлигеа
99
99
9
Бирлигеа
Остались в запасе
Рапид
ЧФР Клуж
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
25
Xian Emmers
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
25
Xian Emmers
ЦП
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
8
Robert Filip
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Рапид - ЧФР Клуж
1
3
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
14
Офсайды
2
0
Количество передач
484
360
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
11
1
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Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску (Бухарест)
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Румыния. Лига I
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Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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Фарул
- : -
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- : -
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