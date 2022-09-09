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ФКСБ
Университатя
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
24 декабря 2020, 17:39
2
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
2
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ФКСБ
Университатя
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
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Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
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ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
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Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя

ФКСБ - Университатя: обзор матча 07 апреля 2024

ФКСБ
07.04.2024, воскресенье, 20:30
Румыния. Лига I, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
Университатя
29' Ф. Коман
32' Ș. Vlădoiu (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ФКСБ - Университатя
Матч завершен
Замена
Джойским Дава ️️️️➡️️ Флоринел Коман
90' +1
Замена
N. Antwi ️️️️➡️️ Дариус Олару
87'
82'
Желтая карточка
Никусор Банку
78'
Замена
Никусор Банку ️️️️➡️️ Mihai Căpățînă
78'
Замена
Elvir Koljić ️️️️➡️️ Lyes Houri
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Давид Микулеску
74'
Замена
Эдуард Радаславеску ️️️️➡️️ Октавиан Попеску
74'
61'
Замена
Marian Danciu ️️️️➡️️ Ștefan Baiaram
49'
Желтая карточка
Lyes Houri
46'
Замена
George Cîmpanu ️️️️➡️️ Андрей Иван
ГОЛ в свои ворота! 2:0
Ștefan Vlădoiu
32'
ГОЛ! 1:0
Флоринел Коман
29'
28'
Желтая карточка
Mihai Căpățînă
17'
Желтая карточка
Juraj Badelj
Желтая карточка
Давид Микулеску
7'
Желтая карточка
Михай Ликсандру
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
8
Адриан Сут
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
10
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
4
Александру Крету
(К) ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
24
Jalen Blesa
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
6
Денис Харуц
ПЗ
98
David Popa
ЦП
22
Mihai Toma
ЦП
80
Эдуард Радаславеску
ЦП
42
Baba Alhassan
ЦП
20
N. Antwi
ЦФ
1
Mihai Udrea
ЦФ
Университатя
1
Давид Лазар
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
11
Никусор Банку
АП
20
Йован Маркович
ЦФ
22
George Cîmpanu
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Тарновану
33
Радунович
21
Кирикеш
30
8
Сут
16
Ликсандру
2
Крецу
27
Олару
10
Попеску
11
Микулеску
7
Коман
2-1-3-4
21
15
3
Мальдонадо
5
Меквабишвили
10
4
Крету
23
24
9
Иван
2
14
7
Коман
5
Дава
5
Дава
7
Коман
10
Попеску
80
Радаславеску
80
Радаславеску
10
Попеску
11
Микулеску
42
42
11
Микулеску
27
Олару
20
20
27
Олару
23
11
Банку
11
Банку
23
9
Иван
22
22
9
Иван
10
37
37
10
14
19
19
14
Остались в запасе
ФКСБ
Университатя
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
98
David Popa
ЦП
22
Mihai Toma
ЦП
1
Mihai Udrea
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Давид Лазар
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
20
Йован Маркович
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
6
Денис Харуц
ПЗ
98
David Popa
ЦП
22
Mihai Toma
ЦП
1
Mihai Udrea
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Лазар
ВР
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
20
Йован Маркович
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча ФКСБ - Университатя
2
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
345
505
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
7
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Информация о матче
Главный судья:
Ovidiu Hategan, Romania
Стадион:
National Arena, Bucharest
Румыния. Лига I
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Будущие
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
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- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
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05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
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