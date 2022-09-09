Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира