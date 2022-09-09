Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты

Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»

«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»