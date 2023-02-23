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Сепси
ЧФР Клуж
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
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Сепси
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
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Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж

Сепси - ЧФР Клуж: обзор матча 29 марта 2024

Сепси
29.03.2024, пятница, 21:30
Румыния. Лига I, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
ЧФР Клуж
9' М. Стефанеску
21' M. Boben
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сепси - ЧФР Клуж
Матч завершен
86'
Замена
Алин Фика ️️️️➡️️ Чиприан Деяк
82'
Замена
Дюрель Авуну ️️️️➡️️ Панайотис Тахцидис
Замена
Павол Шафранко ️️️️➡️️ Шерифф Каллаку
82'
Замена
Adnan Aganović ️️️️➡️️ Николае Паун
75'
72'
Желтая карточка
Чиприан Деяк
72'
Замена
Peter Godly Michael ️️️️➡️️ Даниэл Бирлигеа
Замена
Bogdan Oteliță ️️️️➡️️ Darius Oroian
62'
Замена
Исник Алими ️️️️➡️️ Кевин Варга
62'
Замена
Андрес Думитреску ️️️️➡️️ Флорин Стефан
61'
58'
Желтая карточка
Даниэл Бирлигеа
46'
Желтая карточка
Камора
21'
ГОЛ! 1:1
Matija Boben
ГОЛ! 1:0
Мариуш Стефанеску
9'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
17
Darius Oroian
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
4
Акош Кечкеш
ЦЗ
3
Флорин Стефан
ЦЗ
6
Николае Паун
ОП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
7
Кевин Варга
ЛВ
33
Roland Niczuly
(К) ЦФ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
42
Matija Boben
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
45
Камора
(К) ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
44
Anton Krešić
ЦФ
17
Philip Otele
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
20
Андрес Думитреску
ЛЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
21
Исник Алими
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
18
Павол Шафранко
ЦФ
97
Роланд Варга
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
22
Алан Аусси
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
19
Василе Могос
ПП
99
Peter Godly Michael
ЦФ
14
Valentin Serebe
ЦФ
4-1-1-2-3
17
4
Кечкеш
3
Стефан
13
Чоботарию
6
Паун
59
Каллаку
7
Варга
11
Стефанеску
82
96
Дебелюх
33
3-1-3-1-2
90
Сава
42
4
Маня
45
Камора
18
Кейта
77
Тахцидис
73
Мухар
10
Деяк
9
Бирлигеа
17
44
3
Стефан
20
Думитреску
20
Думитреску
3
Стефан
7
Варга
21
Алими
21
Алими
7
Варга
17
25
25
17
59
Каллаку
18
Шафранко
18
Шафранко
59
Каллаку
6
Паун
77
77
6
Паун
77
Тахцидис
29
Авуну
29
Авуну
77
Тахцидис
10
Деяк
82
Фика
82
Фика
10
Деяк
9
Бирлигеа
99
99
9
Бирлигеа
Остались в запасе
Сепси
ЧФР Клуж
1
Dinu Moldovan
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
27
Davide Popșa
ЦЗ
97
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
22
Алан Аусси
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
19
Василе Могос
ПП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
27
Davide Popșa
ЦЗ
97
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
22
Алан Аусси
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
19
Василе Могос
ПП
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Сепси - ЧФР Клуж
3
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
5
18
Офсайды
2
1
Количество передач
378
459
Сейвы
7
0
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
9
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Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Gaman, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
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