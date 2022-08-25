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Университатя
Рапид
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
2
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
2
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Университатя
Рапид
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
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Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Фарул
3 : 1
24.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж

Университатя - Рапид: обзор матча 30 марта 2024

Университатя
30.03.2024, суббота, 22:00
Румыния. Лига I, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
Рапид
59' Ș. Baiaram
66' А. Митрица (П)
48' F. Bamgboye
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Университатя - Рапид
Матч завершен
Желтая карточка
Йован Маркович
90' +5
Желтая карточка
Juraj Badelj
85'
Желтая карточка
Mihai Căpățînă
83'
Замена
Йован Маркович ️️️️➡️️ Александру Митрица
81'
Замена
Базилио Ндонг ️️️️➡️️ Mihai Căpățînă
81'
75'
Замена
Alexandru Albu ️️️️➡️️ Якуб Громада
75'
Замена
Xian Emmers ️️️️➡️️ Дамьян Джокович
Замена
Денил Мальдонадо ️️️️➡️️ Андрей Иван
71'
67'
Замена
Borisav Burmaz ️️️️➡️️ Флорент Хасани
67'
Замена
Răzvan Onea ️️️️➡️️ Кристофер Браун
ГОЛ с пенальти! 2:1
Александру Митрица
66'
ГОЛ! 1:1
Ștefan Baiaram
59'
57'
Желтая карточка
Кристофер Браун
57'
Замена
Клаудиу Петрила ️️️️➡️️ J. Papeau
54'
Желтая карточка
J. Papeau
Замена
Анзор Меквабишвили ️️️️➡️️ Alexandru Mateiu
53'
Желтая карточка
Ștefan Baiaram
51'
Вторая желтая
Lyes Houri
51'
48'
ГОЛ! 0:1
Funsho Bamgboye
Желтая карточка
Lyes Houri
43'
Желтая карточка
Ștefan Vlădoiu
39'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Александру Митрица
(К) ЦП
4
Александру Крету
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
6
Paul Iacob
(К) ЦЗ
15
Юлиан Кристя
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
9
Албион Ррахмани
ЦФ
7
Funsho Bamgboye
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя
1
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
31
Stefan Bana
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
19
Elvir Koljić
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
20
Йован Маркович
ЦФ
22
George Cîmpanu
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
23
Alexandru Albu
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
91
Omar El Sawy
ЦП
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
25
Xian Emmers
ЦП
27
Клаудиу Петрила
ЛВ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
2-4-4
21
15
26
Зайков
28
Митрица
23
10
4
Крету
2
8
14
9
Иван
4-1-1-3
16
Айоани
47
Браун
6
15
Кристя
24
14
Громада
88
Джокович
8
Хасани
7
9
Ррахмани
23
12
Ндонг
12
Ндонг
23
9
Иван
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
9
Иван
8
5
Меквабишвили
5
Меквабишвили
8
28
Митрица
20
Маркович
20
Маркович
28
Митрица
14
Громада
23
23
14
Громада
47
Браун
19
19
47
Браун
88
Джокович
25
25
88
Джокович
27
Петрила
27
Петрила
8
Хасани
11
11
8
Хасани
Остались в запасе
Университатя
Рапид
1
Давид Лазар
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
31
Stefan Bana
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
19
Elvir Koljić
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
22
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
90
Virgil Drăghia
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
91
Omar El Sawy
ЦП
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
1
Давид Лазар
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
31
Stefan Bana
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
19
Elvir Koljić
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
22
George Cîmpanu
ЦФ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Robert Bădescu
ЦЗ
91
Omar El Sawy
ЦП
80
Кэтэлин Кыржан
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Университатя - Рапид
6
1
2
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
13
Офсайды
2
3
Количество передач
269
397
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
1
8
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Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Румыния. Лига I
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Петролул
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05.05.2024
Оцелул
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