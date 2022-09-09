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ФКСБ
Сепси
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
«Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
30 января 2021, 09:38
1
Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального»
18 января 2021, 22:24
2
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном
18 января 2021, 20:56
8
Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда»
24 декабря 2020, 17:39
2
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
7 октября 2021, 19:41
1
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Последние матчи
Все
ФКСБ
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
ФКСБ
2 : 1
27.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
ФКСБ
2 : 2
20.04.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
2 : 2
24.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Рапид
0 : 1
15.04.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 3 тур
Сепси
1 : 1
05.04.2024
Фарул

ФКСБ - Сепси: обзор матча 17 марта 2024

ФКСБ
17.03.2024, воскресенье, 22:00
Румыния. Лига I, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
Сепси
11' Ф. Коман
41' А. Балутэ
25' Г. Дебелюх (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ФКСБ - Сепси
Матч завершен
Замена
Andrei Pandele ️️️️➡️️ Овидиу Попеску
85'
81'
Замена
Марио Рондон ️️️️➡️️ Габриэль Дебелюх
Замена
Давид Микулеску ️️️️➡️️ Флоринел Коман
78'
70'
Замена
Павол Шафранко ️️️️➡️️ Шерифф Каллаку
70'
Замена
Denis Renta ️️️️➡️️ Davide Popșa
Замена
Luis Phelipe ️️️️➡️️ Александру Балутэ
57'
Желтая карточка
Александру Балутэ
51'
Замена
Валентин Крецу ️️️️➡️️ Октавиан Попеску
46'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Джойским Дава
46'
46'
Замена
Роланд Варга ️️️️➡️️ Денис Чоботарию
ГОЛ! 2:1
Александру Балутэ
41'
40'
Замена
Adnan Aganović ️️️️➡️️ Darius Oroian
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1
Габриэль Дебелюх
ГОЛ! 1:0
Флоринел Коман
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
8
Адриан Сут
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
23
Овидиу Попеску
ЦП
25
Александру Балутэ
ЦП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
10
Октавиан Попеску
ЛВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
20
Андрес Думитреску
ЛЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
4
Акош Кечкеш
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
6
Николае Паун
(К) ОП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
42
Baba Alhassan
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
3
I. Pantiru
ЦФ
1
Mihai Udrea
ЦФ
19
Luis Phelipe
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
24
Denis Renta
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
97
Роланд Варга
ЦФ
18
Павол Шафранко
ЦФ
90
Norbert Kocsis
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
23
Iustin Grigore
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Тарновану
30
33
Радунович
5
Дава
8
Сут
16
Ликсандру
23
Попеску
25
Балутэ
27
Олару
10
Попеску
7
Коман
3-3-1-1-2
1
4
Кечкеш
27
17
13
Чоботарию
6
Паун
20
Думитреску
59
Каллаку
7
Варга
96
Дебелюх
82
10
Попеску
2
Крецу
2
Крецу
10
Попеску
5
Дава
42
42
5
Дава
7
Коман
11
Микулеску
11
Микулеску
7
Коман
25
Балутэ
19
19
25
Балутэ
27
24
24
27
96
Дебелюх
99
Рондон
99
Рондон
96
Дебелюх
13
Чоботарию
97
Варга
97
Варга
13
Чоботарию
59
Каллаку
18
Шафранко
18
Шафранко
59
Каллаку
17
77
77
17
Остались в запасе
ФКСБ
Сепси
99
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
I. Pantiru
ЦФ
1
Mihai Udrea
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
98
Hunor Botond Gedo
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
90
Norbert Kocsis
ЦФ
23
Iustin Grigore
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
I. Pantiru
ЦФ
1
Mihai Udrea
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
55
Vlad Tanasa
ВР
90
Norbert Kocsis
ЦФ
23
Iustin Grigore
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча ФКСБ - Сепси
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
13
15
Офсайды
3
0
Количество передач
478
328
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
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Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
National Arena, Bucharest
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Фарул
- : -
03.05.2024
Сепси
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
- : -
04.05.2024
Волунтари
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
- : -
04.05.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
- : -
05.05.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.05.2024
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