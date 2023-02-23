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ЧФР Клуж
Университатя
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
1
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
3
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
26 августа 2022, 16:07
5
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
2
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
3
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
1
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
4
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
2
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Университатя
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Рапид
1 : 4
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Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
28.04.2024
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Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Фарул
5 : 1
19.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 4 тур
ЧФР Клуж
0 : 1
14.04.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Рапид
1 : 4
06.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
29.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
0 : 1
25.04.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Сепси
1 : 3
21.04.2024
Университатя
Румыния. Лига I, 4 тур
Университатя
1 : 2
12.04.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
ФКСБ
2 : 0
07.04.2024
Университатя

ЧФР Клуж - Университатя: обзор матча 16 марта 2024

ЧФР Клуж
16.03.2024, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
Университатя
66' M. Cristian Ilie
38' Ș. Baiaram
51' А. Митрица
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЧФР Клуж - Университатя
Матч завершен
Желтая карточка
Дюрель Авуну
90' +5
90' +3
Желтая карточка
Lyes Houri
Желтая карточка
Омар Эль-Каддури
90'
Замена
Кристиан Маня ️️️️➡️️ Чиприан Деяк
89'
Красная карточка
Matei Cristian Ilie
87'
82'
Замена
Йован Маркович ️️️️➡️️ Александру Митрица
80'
Желтая карточка
Juraj Badelj
75'
Желтая карточка
Mihai Căpățînă
75'
Замена
Джоко Зайков ️️️️➡️️ Андрей Иван
Замена
Омар Эль-Каддури ️️️️➡️️ Кадер Кейта
75'
72'
Желтая карточка
Laurenţiu Popescu
70'
Замена
Lyes Houri ️️️️➡️️ Анзор Меквабишвили
ГОЛ! 1:2
Matei Cristian Ilie
66'
Замена
Дюрель Авуну ️️️️➡️️ Панайотис Тахцидис
59'
Замена
Peter Godly Michael ️️️️➡️️ Даниэл Бирлигеа
59'
51'
ГОЛ! 0:2
Александру Митрица
38'
ГОЛ! 0:1
Ștefan Baiaram
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
42
Matija Boben
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
(К) ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
17
Philip Otele
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
11
Никусор Банку
(К) АП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
22
Алан Аусси
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
44
Anton Krešić
ЦФ
14
Valentin Serebe
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Университатя
38
Matei Goga
ВР
26
Джоко Зайков
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
22
George Cîmpanu
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
24
Jalen Blesa
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
20
Йован Маркович
ЦФ
2-1-4-1-2
90
Сава
3
Абид
42
18
Кейта
73
Мухар
10
Деяк
77
Тахцидис
19
Могос
9
Бирлигеа
27
17
2-1-4-1-2
21
15
3
Мальдонадо
5
Меквабишвили
28
Митрица
4
Крету
10
23
11
Банку
9
Иван
8
10
Деяк
4
Маня
4
Маня
10
Деяк
18
Кейта
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
18
Кейта
77
Тахцидис
29
Авуну
29
Авуну
77
Тахцидис
9
Бирлигеа
99
99
9
Бирлигеа
9
Иван
26
Зайков
26
Зайков
9
Иван
5
Меквабишвили
14
14
5
Меквабишвили
28
Митрица
20
Маркович
20
Маркович
28
Митрица
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Университатя
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
22
Алан Аусси
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
44
Anton Krešić
ЦФ
14
Valentin Serebe
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
38
Matei Goga
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
22
George Cîmpanu
ЦФ
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
24
Jalen Blesa
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
22
Алан Аусси
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
44
Anton Krešić
ЦФ
14
Valentin Serebe
ЦФ
Остались в запасе
38
Matei Goga
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
22
George Cîmpanu
ЦФ
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
24
Jalen Blesa
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча ЧФР Клуж - Университатя
2
1
4
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
13
2
Нарушения
10
9
Офсайды
4
0
Количество передач
566
328
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
10
1
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Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Dr. Constantin Radulescu, Cluj Napoca
Румыния. Лига I
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