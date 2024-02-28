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Хонглинь Хатинь
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 11 тур
Биньзыонг
1 : 0
28.02.2024
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 12 тур
Конг Ан Ханой
1 : 1
03.03.2024
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 12 тур
Хошимин Сити
1 : 0
03.03.2024
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 13 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 1
08.03.2024
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 13 тур
Биньзыонг
3 : 2
09.03.2024
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 15 тур
Хань Хоа
0 : 1
04.04.2024
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 14 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 0
31.03.2024
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 13 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 1
08.03.2024
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 12 тур
Конг Ан Ханой
1 : 1
03.03.2024
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 11 тур
Биньзыонг
1 : 0
28.02.2024
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 15 тур
Биньзыонг
0 : 0
04.04.2024
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 14 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 0
31.03.2024
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 13 тур
Биньзыонг
3 : 2
09.03.2024
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 12 тур
Хошимин Сити
1 : 0
03.03.2024
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 11 тур
Биньзыонг
1 : 0
28.02.2024
Хонглинь Хатинь

Хонглинь Хатинь - Биньзыонг: обзор матча 31 марта 2024

Хонглинь Хатинь
31.03.2024, воскресенье, 13:00
Вьетнам. Лига V, 14 тур
1 : 0
Матч завершен
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Статистика матча Хонглинь Хатинь - Биньзыонг
Вьетнам. Лига V
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Будущие
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Хонглинь Хатинь
- : -
03.05.2024
Куангнам
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Сонглам Нгеан
- : -
04.05.2024
Ханой
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Биньзыонг
- : -
04.05.2024
Хань Хоа
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Тханьхоа
- : -
04.05.2024
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Конг Ан Ханой
- : -
04.05.2024
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Хонглинь Хатинь
- : -
03.05.2024
Куангнам
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Сонглам Нгеан
- : -
04.05.2024
Ханой
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Биньзыонг
- : -
04.05.2024
Хань Хоа
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Тханьхоа
- : -
04.05.2024
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 16 тур
Конг Ан Ханой
- : -
04.05.2024
Намдинь
Россия
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