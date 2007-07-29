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Судьи
Главный судья:
Алексей Ковалев (Тамбов)
Помощники:
И. Котковский, И. Барышников (оба – Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)

Крылья Советов - Сатурн

29.07.2007, Воскресенье, 18:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: НТВ+ "НАШ ФУТБОЛ" 18:00 Россия. Премьер-лига, 18 тур Крылья Советов - Сатурн
Россия. Премьер-лига 2007
4 тур
7 апреля, суббота 16:00 Сатурн 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 Сатурн
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Сатурн 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
24 сентября, суббота 17:00 Крылья Советов 1:0 Сатурн
9 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Сатурн 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Сатурн 1:2 Крылья Советов
1 тур
13 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
21 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:1 Сатурн
6 тур
23 апреля, среда 00:00 Сатурн 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Сатурн
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Сатурн 3:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Крылья Советов 2:0 Сатурн
14 тур
24 июня, воскресенье 00:00 Сатурн 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Сатурн 0:0 Крылья Советов
10 тур
26 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:2 Сатурн
Чемпионат России 1999
20 тур
14 августа, суббота 00:00 Сатурн 2:0 Крылья Советов
6 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:0 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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