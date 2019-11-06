ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал игроком «Витесса»
Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране
Отбор ЧМ-2022. Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0, Азмун оформил хет-трик
Хонда возглавил сборную Камбоджи. Ранее игрок подписал контракт с «Мельбурн Виктори»
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал игроком «Витесса»
Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране
Отбор ЧМ-2022. Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0, Азмун оформил хет-трик
Хонда возглавил сборную Камбоджи. Ранее игрок подписал контракт с «Мельбурн Виктори»