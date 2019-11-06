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Гайана
Камбоджа
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
27 февраля, 09:08
2
Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал игроком «Витесса»
6 ноября 2019, 17:32
8
Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране
10 октября 2019, 20:16
9
Отбор ЧМ-2022. Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0, Азмун оформил хет-трик
10 октября 2019, 18:39
3
Хонда возглавил сборную Камбоджи. Ранее игрок подписал контракт с «Мельбурн Виктори»
12 августа 2018, 12:13
16
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
27 февраля, 09:08
2
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
27 февраля, 09:08
2
Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал игроком «Витесса»
6 ноября 2019, 17:32
8
Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране
10 октября 2019, 20:16
9
Отбор ЧМ-2022. Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0, Азмун оформил хет-трик
10 октября 2019, 18:39
3
Хонда возглавил сборную Камбоджи. Ранее игрок подписал контракт с «Мельбурн Виктори»
12 августа 2018, 12:13
16
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Последние матчи
Все
Гайана
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные,
Кабо-Верде
1 : 0
21.03.2024
Гайана
Товарищеские матчи. Сборные,
Гайана
4 : 1
26.03.2024
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные,
Гайана
4 : 1
26.03.2024
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные,
Кабо-Верде
1 : 0
21.03.2024
Гайана
Товарищеские матчи. Сборные,
Гайана
4 : 1
26.03.2024
Камбоджа

Гайана - Камбоджа: обзор матча 26 марта 2024

Гайана
26.03.2024, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Матч завершен
Камбоджа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Гайана - Камбоджа
Угловые удары
7
1
Товарищеские матчи. Сборные
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Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Россия
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