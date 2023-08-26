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Алахуэленсе
Нью-Инглэнд Революшн
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
28 апреля, 08:14
0
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
26 августа 2023, 22:14
2
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
22 августа 2023, 15:15
1
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
27 июня 2022, 14:31
2
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
11 февраля 2022, 20:25
1
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
28 апреля, 08:14
0
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
26 августа 2023, 22:14
2
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
22 августа 2023, 15:15
1
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
27 июня 2022, 14:31
2
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
11 февраля 2022, 20:25
1
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Все
Алахуэленсе
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 0
07.03.2024
Алахуэленсе
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Алахуэленсе
1 : 1
15.03.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 9 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
07.04.2024
Шарлотт
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Америка
5 : 2
10.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
14.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Алахуэленсе
1 : 1
15.03.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 0
07.03.2024
Алахуэленсе
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 4
28.04.2024
Интер
США. МЛС, 12 тур
Торонто
1 : 0
21.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
14.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Америка
5 : 2
10.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 9 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
07.04.2024
Шарлотт

Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 15 марта 2024

Алахуэленсе
15.03.2024, пятница, 03:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
1 : 1
Матч завершен
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Нью-Инглэнд Революшн
4' C. Mora
81' Д. Вриони
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
84'
Замена
Tommy McNamara ️️️️➡️️ Мэтт Полстер
Замена
Aarón Suárez ️️️️➡️️ Хоэль Кэмпбелл
83'
81'
ГОЛ! 1:1
Джакомо Вриони
81'
Замена
Emmanuel Boateng ️️️️➡️️ Esmir Bajraktarevic
Желтая карточка
Маньрекар Джеймс
79'
Замена
Антони Эрнандес ️️️️➡️️ Йохан Венегас
67'
57'
Замена
Джакомо Вриони ️️️️➡️️ Tomás Chancalay
57'
Замена
Марк-Антони Кайе ️️️️➡️️ Noel Buck
Замена
S. Zuniga ️️️️➡️️ Ian Lawrence
55'
Замена
Yael López ️️️️➡️️ Guillermo Villalobos
55'
Замена
Jonathan Moya ️️️️➡️️ Diego Campos
55'
46'
Замена
Dave Romney ️️️️➡️️ Henry Kessler
ГОЛ! 1:0
Carlos Mora
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алахуэленсе
23
Leonel Moreira
ВР
4
Guillermo Villalobos
ЦЗ
27
Ian Lawrence
ЦЗ
13
Alexis Gamboa
ЦЗ
22
Kevin Cabezas
ЦП
8
Йохан Венегас
ЦП
5
Селсо Боргес
(К) ЦП
3
Маньрекар Джеймс
ЦП
17
Carlos Mora
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
11
Diego Campos
ЦФ
Главный тренер
Андрес Каревич
Нью-Инглэнд Революшн
1
Генрих Раваш
ВР
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Henry Kessler
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
(К) ЦП
47
Esmir Bajraktarevic
ЦП
14
Иан Харкс
ЦП
29
Noel Buck
ЦП
5
Tomás Chancalay
ЦФ
21
I. Gil
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Алахуэленсе
14
Alejandro Duarte
ВР
1
Bayron Mora
ВР
19
Juan Luis Pérez
ЦЗ
16
Yael López
ЦЗ
2
Карлос Мартинес
ПЗ
31
Michael Barrantes
ЦП
18
Edward Cedeño
ЦП
7
Антони Эрнандес
ПВ
10
Aarón Suárez
ЦФ
24
S. Zuniga
ЦФ
9
Jonathan Moya
ЦФ
33
Fernando Lesme
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
12
Nick Lima
ЦЗ
43
Santiago Suarez
ЦЗ
2
Dave Romney
ЦЗ
24
DeJuan Jones
ЦЗ
28
Марк-Антони Кайе
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
18
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
3-4-3
23
4
27
13
22
5
Боргес
3
Джеймс
8
Венегас
11
12
Кэмпбелл
17
4-4-2
1
Раваш
88
Фаррелл
4
6
Менса
34
47
14
Харкс
29
8
Полстер
21
5
4
16
16
4
8
Венегас
7
Эрнандес
7
Эрнандес
8
Венегас
12
Кэмпбелл
10
10
12
Кэмпбелл
27
24
24
27
11
9
9
11
4
2
2
4
29
28
Кайе
28
Кайе
29
47
18
18
47
5
9
Вриони
9
Вриони
5
8
Полстер
26
26
8
Полстер
Остались в запасе
Алахуэленсе
Нью-Инглэнд Революшн
14
Alejandro Duarte
ВР
1
Bayron Mora
ВР
19
Juan Luis Pérez
ЦЗ
2
Карлос Мартинес
ПЗ
31
Michael Barrantes
ЦП
18
Edward Cedeño
ЦП
33
Fernando Lesme
ЦФ
Главный тренер
Андрес Каревич
36
Earl Edwards Jr.
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
12
Nick Lima
ЦЗ
43
Santiago Suarez
ЦЗ
24
DeJuan Jones
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
14
Alejandro Duarte
ВР
1
Bayron Mora
ВР
19
Juan Luis Pérez
ЦЗ
2
Карлос Мартинес
ПЗ
31
Michael Barrantes
ЦП
18
Edward Cedeño
ЦП
33
Fernando Lesme
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
12
Nick Lima
ЦЗ
43
Santiago Suarez
ЦЗ
24
DeJuan Jones
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
Главный тренер
Андрес Каревич
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн
1
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
4
Нарушения
10
7
Офсайды
2
1
Количество передач
440
490
Сейвы
3
7
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Cesar Arturo Ramos Palazuelos, Mexico
Стадион:
Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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