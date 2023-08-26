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Нью-Инглэнд Революшн
Алахуэленсе
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
28 апреля, 08:14
0
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
26 августа 2023, 22:14
2
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
22 августа 2023, 15:15
1
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
27 июня 2022, 14:31
2
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
11 февраля 2022, 20:25
1
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
28 апреля, 08:14
0
«Челси» заплатил 16 миллионов за Петровича
26 августа 2023, 22:14
2
«Челси» заплатит 16 миллионов за вратаря сборной Сербии
22 августа 2023, 15:15
1
«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021
27 июня 2022, 14:31
2
«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
11 февраля 2022, 20:25
1
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Все
Нью-Инглэнд Революшн
Алахуэленсе
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 0
07.03.2024
Алахуэленсе
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Алахуэленсе
1 : 1
15.03.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 9 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
07.04.2024
Шарлотт
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Америка
5 : 2
10.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
14.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 4
28.04.2024
Интер
США. МЛС, 12 тур
Торонто
1 : 0
21.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
14.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Америка
5 : 2
10.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 9 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
07.04.2024
Шарлотт
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Алахуэленсе
1 : 1
15.03.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 0
07.03.2024
Алахуэленсе

Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе: обзор матча 07 марта 2024

Нью-Инглэнд Революшн
07.03.2024, четверг, 02:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
4 : 0
Матч завершен
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Алахуэленсе
28' N. Lima
41' T. Chancalay
50' T. Chancalay (П)
55' E. Bajraktarevic
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе
Матч завершен
81'
Замена
Антони Эрнандес ️️️️➡️️ Carlos Mora
Замена
Emmanuel Boateng ️️️️➡️️ Esmir Bajraktarevic
81'
Замена
Эндрю Фаррелл ️️️️➡️️ Nick Lima
81'
Замена
Ryan Spaulding ️️️️➡️️ DeJuan Jones
69'
Замена
Бобби Вуд ️️️️➡️️ Tomás Chancalay
69'
Желтая карточка
DeJuan Jones
66'
Замена
Noel Buck ️️️️➡️️ Мэтт Полстер
60'
59'
Замена
Michael Barrantes ️️️️➡️️ Хоэль Кэмпбелл
58'
Замена
Diego Campos ️️️️➡️️ Селсо Боргес
58'
Замена
Йохан Венегас ️️️️➡️️ Aarón Suárez
ГОЛ! 4:0
Esmir Bajraktarevic
55'
53'
Желтая карточка
Jonathan Moya
ГОЛ с пенальти! 3:0
Tomás Chancalay
50'
46'
Замена
Jonathan Moya ️️️️➡️️ Fernando Lesme
ГОЛ! 2:0
Tomás Chancalay
41'
ГОЛ! 1:0
Nick Lima
28'
19'
Желтая карточка
Ian Lawrence
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
1
Генрих Раваш
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
12
Nick Lima
ЦЗ
24
DeJuan Jones
ЦЗ
2
Dave Romney
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
(К) ЦП
47
Esmir Bajraktarevic
ЦП
14
Иан Харкс
ЦП
28
Марк-Антони Кайе
ЦП
21
I. Gil
ЦФ
5
Tomás Chancalay
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Алахуэленсе
23
Leonel Moreira
ВР
13
Alexis Gamboa
ЦЗ
27
Ian Lawrence
ЦЗ
2
Карлос Мартинес
ПЗ
18
Edward Cedeño
ЦП
3
Маньрекар Джеймс
ЦП
5
Селсо Боргес
(К) ЦП
17
Carlos Mora
ЦФ
10
Aarón Suárez
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
33
Fernando Lesme
ЦФ
Главный тренер
Андрес Каревич
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
4
Henry Kessler
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
29
Noel Buck
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
18
Emmanuel Boateng
ЦФ
Алахуэленсе
14
Alejandro Duarte
ВР
1
Bayron Mora
ВР
4
Guillermo Villalobos
ЦЗ
16
Yael López
ЦЗ
19
Juan Luis Pérez
ЦЗ
31
Michael Barrantes
ЦП
22
Kevin Cabezas
ЦП
8
Йохан Венегас
ЦП
7
Антони Эрнандес
ПВ
24
S. Zuniga
ЦФ
9
Jonathan Moya
ЦФ
11
Diego Campos
ЦФ
4-4-2
1
Раваш
6
Менса
24
2
12
8
Полстер
14
Харкс
28
Кайе
47
5
21
3-3-4
23
2
Мартинес
27
13
18
3
Джеймс
5
Боргес
33
12
Кэмпбелл
10
17
24
34
34
24
12
88
Фаррелл
88
Фаррелл
12
8
Полстер
29
29
8
Полстер
5
17
Вуд
17
Вуд
5
47
18
18
47
12
Кэмпбелл
31
31
12
Кэмпбелл
10
8
Венегас
8
Венегас
10
17
7
Эрнандес
7
Эрнандес
17
33
9
9
33
5
Боргес
11
11
5
Боргес
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Алахуэленсе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
4
Henry Kessler
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
14
Alejandro Duarte
ВР
1
Bayron Mora
ВР
4
Guillermo Villalobos
ЦЗ
16
Yael López
ЦЗ
19
Juan Luis Pérez
ЦЗ
22
Kevin Cabezas
ЦП
24
S. Zuniga
ЦФ
Главный тренер
Андрес Каревич
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
4
Henry Kessler
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
Остались в запасе
14
Alejandro Duarte
ВР
1
Bayron Mora
ВР
4
Guillermo Villalobos
ЦЗ
16
Yael López
ЦЗ
19
Juan Luis Pérez
ЦЗ
22
Kevin Cabezas
ЦП
24
S. Zuniga
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Андрес Каревич
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе
1
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
6
6
Офсайды
0
3
Количество передач
290
242
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
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Информация о матче
Главный судья:
Adonai Escobedo Gonzalez, Mexico
Стадион:
Gillette Stadium, Foxborough
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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