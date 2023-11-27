Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»

Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России

В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс

Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду

ФИФА опровергла заявление капитана Никарагуа о фальсификации его голоса в премии The Best

Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси в премии The Best. В отчете ФИФА аргентинец возглавляет его тройку

Трех игроков сборной Никарагуа исключили из команды. Они вызвали проституток после поражения в матче Кубка КОНКАКАФ