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Никарагуа
Куба
Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду
27 ноября 2023, 10:17
0
В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс
26 ноября 2023, 14:07
3
Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России
24 ноября 2023, 12:14
3
Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»
23 ноября 2023, 15:06
7
Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим»
23 ноября 2023, 10:54
2
ФИФА опровергла заявление капитана Никарагуа о фальсификации его голоса в премии The Best
26 сентября 2019, 13:50
11
Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси в премии The Best. В отчете ФИФА аргентинец возглавляет его тройку
26 сентября 2019, 07:19
23
Трех игроков сборной Никарагуа исключили из команды. Они вызвали проституток после поражения в матче Кубка КОНКАКАФ
21 июня 2019, 02:51
4
Товарищеские матчи. Аргентина и Уругвай добились разгромных побед
8 июня 2019, 07:30
1
Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду
27 ноября 2023, 10:17
0
В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс
26 ноября 2023, 14:07
3
Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России
24 ноября 2023, 12:14
3
Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»
23 ноября 2023, 15:06
7
Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим»
23 ноября 2023, 10:54
2
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Последние матчи
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Никарагуа
Куба
Товарищеские матчи. Сборные,
Перу
2 : 0
23.03.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные,
Никарагуа
0 : 1
27.03.2024
Куба
Товарищеские матчи. Сборные,
Никарагуа
0 : 1
27.03.2024
Куба
Товарищеские матчи. Сборные,
Перу
2 : 0
23.03.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные,
Никарагуа
0 : 1
27.03.2024
Куба

Никарагуа - Куба: обзор матча 27 марта 2024

Никарагуа
27.03.2024, среда, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Матч завершен
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Куба
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Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Никарагуа - Куба
Угловые удары
7
5
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
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Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
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Хорватия
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- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
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