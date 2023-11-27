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В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс
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Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»
Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим»
ФИФА опровергла заявление капитана Никарагуа о фальсификации его голоса в премии The Best
Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси в премии The Best. В отчете ФИФА аргентинец возглавляет его тройку
Трех игроков сборной Никарагуа исключили из команды. Они вызвали проституток после поражения в матче Кубка КОНКАКАФ
Товарищеские матчи. Аргентина и Уругвай добились разгромных побед
Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду
В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс
Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России
Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»
Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим»