Торпедо - Асмарал

|9 тур
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Асмарал
|0:1
|Торпедо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|34
|21
|11
|2
|81:18
|+63
|53
|2.
|Ротор
|34
|17
|8
|9
|56:35
|+21
|42
|3.
|Динамо М
|34
|16
|10
|8
|65:38
|+27
|42
|4.
|Текстильщик
|34
|14
|11
|9
|45:34
|+11
|39
|5.
|Локомотив
|34
|14
|11
|9
|45:29
|+16
|39
|6.
|Алания
|34
|16
|6
|12
|49:45
|+4
|38
|7.
|Торпедо М
|34
|15
|8
|11
|35:40
|-5
|38
|8.
|Урал
|34
|16
|4
|14
|51:52
|-1
|36
|9.
|ЦСКА
|34
|12
|6
|16
|43:45
|-2
|30
|10.
|КАМАЗ
|34
|12
|6
|16
|45:53
|-8
|30
|11.
|Локомотив НН
|34
|12
|6
|16
|34:49
|-15
|30
|12.
|Динамо Ст
|34
|11
|8
|15
|39:49
|-10
|30
|13.
|Жемчужина
|34
|10
|10
|14
|52:62
|-10
|30
|14.
|Крылья Советов
|34
|9
|12
|13
|37:47
|-10
|30
|15.
|Луч
|34
|11
|7
|16
|29:56
|-27
|29
|16.
|Океан
|34
|10
|8
|16
|28:40
|-12
|28
|17.
|Ростов
|34
|8
|12
|14
|35:52
|-17
|28
|18.
|Асмарал
|34
|7
|6
|21
|28:53
|-25
|20
|* - Динамо: снято 16
Локомотив: снято 14
ЦСКА: снято 12
Спартак: снято 21
Торпедо: снято 15
Ростов: снято 8
Крылья Советов: снято 9
Луч: снято 11
Ротор: снято 17
КАМАЗ: снято 12
Урал: снято 16
Динамо: снято 11
Алания: снято 16
Локомотив НН: снято 12
Асмарал: снято 7
Текстильщик: снято 14
Океан: снято 10
Жемчужина: снято 10