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Судьи
Главный судья:
Конрад Плауц (Навис)
Помощники:
И.Плахов, А.Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
В.Бутенко (Москва)

Локомотив - ЦСКА

22.07.2007, Воскресенье, 18:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 17 тур Локомотив - ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
3 тур
31 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
5 тур
16 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 14:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
15 июля, вторник 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
7 тур
5 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
Финал
21 ноября, четверг 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
17 тур
28 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 2001
24 тур
15 сентября, суббота 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
10 тур
20 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:3 Локомотив
1 тур
24 марта, пятница 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
28 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
3 тур
13 мая, среда 00:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
15 тур
25 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
17 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
19 тур
9 августа, вторник 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1993
23 тур
8 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 18 тур
3 августа, понедельник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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