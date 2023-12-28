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Йокогама Маринос
Шаньдун Тайшань
Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов
24 апреля, 15:57
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов
24 апреля, 15:57
0
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
11 января 2021, 10:29
3
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
3 сентября 2020, 16:47
6
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
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Все
Йокогама Маринос
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Япония. Джей-лига, 3 тур
Йокогама Маринос
2 : 0
10.04.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 8 тур
Йокогама Маринос
2 : 2
13.04.2024
Сенан Бельмаре
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Ульсан Хендэ
1 : 0
17.04.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 10 тур
Сересо Осака
2 : 2
27.04.2024
Йокогама Маринос
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Йокогама Маринос
4 : 2
24.04.2024
Ульсан Хендэ
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Ульсан Хендэ
1 : 0
17.04.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 8 тур
Йокогама Маринос
2 : 2
13.04.2024
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 3 тур
Йокогама Маринос
2 : 0
10.04.2024
Гамба Осака
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань

Йокогама Маринос - Шаньдун Тайшань: обзор матча 13 марта 2024

Йокогама Маринос
13.03.2024, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шаньдун Тайшань
75' A. Lopes
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Йокогама Маринос - Шаньдун Тайшань
Матч завершен
86'
Замена
Zhengyu Huang ️️️️➡️️ Xinli Peng
Замена
Nam Tae-Hee ️️️️➡️️ Takuya Kida
84'
Замена
Keigo Sakakibara ️️️️➡️️ Anderson Lopes
84'
83'
Красная карточка
Zhunyi Gao
ГОЛ! 1:0
Anderson Lopes
75'
71'
Желтая карточка
Jinhao Bi
71'
Замена
Xinghan Wu ️️️️➡️️ Fernandinho
57'
Замена
Jinhao Bi ️️️️➡️️ Tong Lei
Замена
Riku Yamane ️️️️➡️️ Ãlber
53'
Замена
Taiki Watanabe ️️️️➡️️ Asahi Uenaka
53'
Вторая желтая
Katsuya Nagato
47'
Желтая карточка
Katsuya Nagato
44'
Замена
Ryo Miyaichi ️️️️➡️️ Ян
43'
38'
Желтая карточка
Янг Лю
Желтая карточка
Takuya Kida
30'
23'
Желтая карточка
Fernandinho
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йокогама Маринос
1
William Popp
ВР
5
Eduardo
ЦЗ
15
Takumi Kamijima
ЦЗ
27
Ken Matsubara
ЦЗ
2
Katsuya Nagato
ЦЗ
8
Takuya Kida
(К) ЦП
6
Kota Watanabe
ЦП
11
Ян
ПВ
14
Asahi Uenaka
ЦФ
10
Anderson Lopes
ЦФ
7
Ãlber
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
2
Tong Lei
ЦЗ
4
Jadson
(К) ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
22
Yuanyi Li
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
32
Fernandinho
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Йокогама Маринос
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
16
Ren Kato
ЦЗ
44
Manato Yoshida
ЦЗ
18
Kota Mizunuma
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
20
Jun Amano
ЦФ
36
Yuhi Murakami
ЦФ
29
Nam Tae-Hee
ЦФ
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
Шаньдун Тайшань
18
Rongze Han
ВР
24
Jinhao Bi
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
15
Shi Songchen
ЦЗ
17
Xinghan Wu
ЦП
23
Xie Wenneng
ЦП
16
Feifan Jia
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
7
Matheus Pato
ЦФ
4-2-1-3
1
5
27
2
15
8
6
11
Ян
7
10
14
3-2-4-1
14
Ванг
2
4
33
5
11
Лю
25
32
10
Казаишвили
22
9
Кризан
14
39
39
14
10
35
35
10
7
28
28
7
8
29
29
8
11
Ян
23
23
11
Ян
2
24
24
2
25
35
35
25
32
17
17
32
Остались в запасе
Йокогама Маринос
Шаньдун Тайшань
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
16
Ren Kato
ЦЗ
44
Manato Yoshida
ЦЗ
18
Kota Mizunuma
ЦП
20
Jun Amano
ЦФ
36
Yuhi Murakami
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
23
Xie Wenneng
ЦП
16
Feifan Jia
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
7
Matheus Pato
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Остались в запасе
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
16
Ren Kato
ЦЗ
44
Manato Yoshida
ЦЗ
18
Kota Mizunuma
ЦП
20
Jun Amano
ЦФ
36
Yuhi Murakami
ЦФ
Остались в запасе
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
23
Xie Wenneng
ЦП
16
Feifan Jia
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
7
Matheus Pato
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Статистика матча Йокогама Маринос - Шаньдун Тайшань
2
1
1
3
Всего ударов по воротам
15
23
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
14
Офсайды
1
3
Количество передач
381
422
Сейвы
8
6
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
12
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Назми Насаруддин (Пенанг)
Стадион:
Nissan Stadium, Yokohama
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Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
Россия
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