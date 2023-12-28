Шаньдун Тайшань

Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Феллайни объявил о завершении карьеры
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Феллайни объявил о завершении карьеры
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга