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Шаньдун Тайшань
Йокогама Маринос
Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов
24 апреля, 15:57
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов
24 апреля, 15:57
0
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
11 января 2021, 10:29
3
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
3 сентября 2020, 16:47
6
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Последние матчи
Все
Шаньдун Тайшань
Йокогама Маринос
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Япония. Джей-лига, 3 тур
Йокогама Маринос
2 : 0
10.04.2024
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 8 тур
Йокогама Маринос
2 : 2
13.04.2024
Сенан Бельмаре
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Ульсан Хендэ
1 : 0
17.04.2024
Йокогама Маринос
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Япония. Джей-лига, 10 тур
Сересо Осака
2 : 2
27.04.2024
Йокогама Маринос
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Йокогама Маринос
4 : 2
24.04.2024
Ульсан Хендэ
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Ульсан Хендэ
1 : 0
17.04.2024
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 8 тур
Йокогама Маринос
2 : 2
13.04.2024
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 3 тур
Йокогама Маринос
2 : 0
10.04.2024
Гамба Осака

Шаньдун Тайшань - Йокогама Маринос: обзор матча 06 марта 2024

Шаньдун Тайшань
06.03.2024, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
1 : 2
Матч завершен
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Йокогама Маринос
90+1' П. Чен
7' A. Lopes
69' Ян
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шаньдун Тайшань - Йокогама Маринос
Матч завершен
ГОЛ! 1:2
Пу Чен
90' +1
82'
Замена
Yuhi Murakami ️️️️➡️️ Ãlber
82'
Замена
Jun Amano ️️️️➡️️ Ян
Замена
Tong Lei ️️️️➡️️ Matheus Pato
77'
73'
Замена
Riku Yamane ️️️️➡️️ Kota Watanabe
69'
ГОЛ! 0:2
Ян
Замена
Пу Чен ️️️️➡️️ Fernandinho
68'
Замена
Jinhao Bi ️️️️➡️️ Валерий Казаишвили
68'
Желтая карточка
Yuanyi Li
64'
Желтая карточка
Zhunyi Gao
64'
58'
Замена
Katsuya Nagato ️️️️➡️️ Taiki Watanabe
58'
Замена
Ryo Miyaichi ️️️️➡️️ Asahi Uenaka
Желтая карточка
Jadson
57'
52'
Желтая карточка
Taiki Watanabe
Желтая карточка
Xinli Peng
51'
Замена
Zhengyu Huang ️️️️➡️️ Ke Shi
28'
7'
ГОЛ! 0:1
Anderson Lopes
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
4
Jadson
(К) ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
27
Ke Shi
ЦЗ
22
Yuanyi Li
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
32
Fernandinho
ЦП
7
Matheus Pato
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Йокогама Маринос
1
William Popp
ВР
15
Takumi Kamijima
ЦЗ
16
Ren Kato
ЦЗ
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
5
Eduardo
ЦЗ
8
Takuya Kida
(К) ЦП
6
Kota Watanabe
ЦП
11
Ян
ПВ
10
Anderson Lopes
ЦФ
7
Ãlber
ЦФ
14
Asahi Uenaka
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Шаньдун Тайшань
18
Rongze Han
ВР
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
15
Shi Songchen
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
2
Tong Lei
ЦЗ
23
Xie Wenneng
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
16
Feifan Jia
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Йокогама Маринос
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
44
Manato Yoshida
ЦЗ
2
Katsuya Nagato
ЦЗ
25
Kaina Yoshio
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
18
Kota Mizunuma
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
20
Jun Amano
ЦФ
29
Nam Tae-Hee
ЦФ
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
36
Yuhi Murakami
ЦФ
3-2-4-1
14
Ванг
5
33
27
11
Лю
4
22
10
Казаишвили
32
25
7
4-2-1-3
1
16
39
5
15
8
6
11
Ян
14
7
10
27
35
35
27
10
Казаишвили
24
24
10
Казаишвили
7
2
2
7
32
29
Чен
29
Чен
32
39
2
2
39
6
28
28
6
11
Ян
20
20
11
Ян
14
23
23
14
7
36
36
7
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Йокогама Маринос
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
23
Xie Wenneng
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
16
Feifan Jia
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
44
Manato Yoshida
ЦЗ
25
Kaina Yoshio
ЦП
18
Kota Mizunuma
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
29
Nam Tae-Hee
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Остались в запасе
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
23
Xie Wenneng
ЦП
13
Zhang Chi
ЦП
16
Feifan Jia
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Остались в запасе
31
Fuma Shirasaka
ВР
21
Hiroki Ilkura
ВР
44
Manato Yoshida
ЦЗ
25
Kaina Yoshio
ЦП
18
Kota Mizunuma
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
29
Nam Tae-Hee
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Йокогама Маринос
4
1
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
17
13
Офсайды
7
4
Количество передач
346
417
Сейвы
3
4
Точность передач %
69
76
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
17
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
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Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
Россия
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