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Аль-Наср
Аль-Айн
«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:30
0
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
28 апреля, 13:03
4
Роналду дал комментарий после матча, в котором не смог забить
28 апреля, 12:57
0
Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Роналду и Месси, если бы были серьезнее»
27 апреля, 22:07
7
Скопинцев назвал сильнейшего дриблера в мире
27 апреля, 15:28
2
«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:30
0
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
28 апреля, 13:03
4
Роналду дал комментарий после матча, в котором не смог забить
28 апреля, 12:57
0
Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Роналду и Месси, если бы были серьезнее»
27 апреля, 22:07
7
Скопинцев назвал сильнейшего дриблера в мире
27 апреля, 15:28
2
Команда Малкома и Неймара вылетела из азиатской Лиги чемпионов
23 апреля, 23:23
1
«Аль-Хиляль» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:39
0
Прервалась рекордная серия побед команды Малкома и Неймара
17 апреля, 21:57
2
«Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024
16 апреля, 10:18
0
«Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 1/2 Лиги чемпионов Азии, 16 апреля
16 апреля, 09:44
0
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Последние матчи
Все
Аль-Наср
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК, 1/8 финала
Аль-Айн
2 : 1
21.02.2024
Насаф
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
Аль-Айн
1 : 0
04.03.2024
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
Аль-Наср
4 : 3
11.03.2024
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Абха
0 : 8
02.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Дамак
0 : 1
05.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Халидж
0 : 1
27.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Наср
3 : 1
19.04.2024
Аль-Фейха
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Дамак
0 : 1
05.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Абха
0 : 8
02.04.2024
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
23.04.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Айн
4 : 2
17.04.2024
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
Аль-Наср
4 : 3
11.03.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
Аль-Айн
1 : 0
04.03.2024
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК, 1/8 финала
Аль-Айн
2 : 1
21.02.2024
Насаф

Аль-Наср - Аль-Айн: обзор матча 11 марта 2024

Аль-Наср
11.03.2024, понедельник, 22:00
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
4 : 3
Счет по пенальти – 1 : 3
Матч завершен
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Аль-Айн
45+5' А. Гариб
51' Х. Эйса (АГ)
72' А. Теллес
118' К. Роналду (П)
28' С. Рахими
45' С. Рахими
103' S. Al Shamsi
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аль-Наср - Аль-Айн
Матч завершен
Пенальти не реализован
Отавио
ГОЛ! Sultan Al Shamsi
1:3
ГОЛ! Криштиану Роналду
1:2
ГОЛ! Каку
0:2
Пенальти не реализован
Алекс Теллес
ГОЛ! Суфьян Рахими
0:1
Пенальти не реализован
Марсело Брозович
ГОЛ с пенальти! 4:3
Криштиану Роналду
118'
116'
Желтая карточка
Saeed Juma
Замена
Мешари Аль-Немер ️️️️➡️️ Абдулмаджид Аль-Сулаихим
105'
103'
ГОЛ! 3:3
Sultan Al Shamsi
99'
Замена
Sultan Al Shamsi ️️️️➡️️ Яхья Надер
Красная карточка
Айман Яхья
98'
Замена
Абдулмаджид Аль-Сулаихим ️️️️➡️️ Мохаммед Аль-Фатиль
90' +2
85'
Желтая карточка
Суфьян Рахими
Желтая карточка
Отавио
84'
Замена
Али Аль-Хассан ️️️️➡️️ Абдулрахман Гариб
84'
78'
Замена
H. Abbas ️️️️➡️️ Мохаммед Аль-Балуши
ГОЛ! 3:2
Алекс Теллес
72'
Желтая карточка
Садио Мане
71'
70'
Замена
Saeed Juma ️️️️➡️️ Erik Jorgens de Menezes
Замена
Айман Яхья ️️️️➡️️ Абдулелах Аль-Амри
64'
ГОЛ в свои ворота! 2:2
Халид Эйса
51'
Желтая карточка
Марсело Брозович
45' +8
ГОЛ! 1:2
Абдулрахман Гариб
45' +5
45'
ГОЛ! 0:2
Суфьян Рахими
38'
Желтая карточка
Мохаммед Аль-Балуши
32'
Желтая карточка
Erik Jorgens de Menezes
28'
ГОЛ! 0:1
Суфьян Рахими
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
15
Алекс Теллес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
10
Садио Мане
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
11
Bandar Al Ahbabi
(К) ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
6
Яхья Надер
ОП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
10
Каку
АП
20
Матиас Паласиос
АП
21
Суфьян Рахими
ЛВ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Наср
37
Фарис Афанди
ВР
41
Мохаммед Аль-Отаиби
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
69
Marzouq Tambakti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Айн
12
Sultan Al Mantheri
ВР
1
Mohamad Saeed
ВР
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
44
Saeed Juma
ЦЗ
22
Falah Al Jneibi
ЦП
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
40
Khaled Al-Blooshi
ЦП
4-1-1-3-1
36
Наджар
15
Теллес
5
Аль-Амри
4
Аль-Фатиль
78
Ладжами
77
Брозович
17
аль-Хаибари
29
Гариб
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
4-2-3-1
17
Эйса
16
Хашеми
11
15
3
5
Пак
6
Надер
10
Каку
20
Паласиос
21
Рахими
8
Аль-Балуши
29
Гариб
19
Аль-Хассан
19
Аль-Хассан
29
Гариб
4
Аль-Фатиль
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
4
Аль-Фатиль
5
Аль-Амри
23
Яхья
23
Яхья
5
Аль-Амри
Аль-Сулаихим
30
Аль-Немер
30
Аль-Немер
Аль-Сулаихим
15
44
44
15
6
Надер
27
27
6
Надер
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Айн
37
Фарис Афанди
ВР
41
Мохаммед Аль-Отаиби
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
69
Marzouq Tambakti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
14
Сами Аль-Наджеи
АП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
12
Sultan Al Mantheri
ВР
1
Mohamad Saeed
ВР
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
22
Falah Al Jneibi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
40
Khaled Al-Blooshi
ЦП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Остались в запасе
37
Фарис Афанди
ВР
41
Мохаммед Аль-Отаиби
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
69
Marzouq Tambakti
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
14
Сами Аль-Наджеи
АП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Остались в запасе
12
Sultan Al Mantheri
ВР
1
Mohamad Saeed
ВР
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
22
Falah Al Jneibi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
40
Khaled Al-Blooshi
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Эрнан Креспо
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Айн
3
1
4
Всего ударов по воротам
30
11
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
15
28
Офсайды
2
4
Количество передач
473
474
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
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Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Каф
Стадион:
Аль-Авивал
Лига чемпионов АФК
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Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
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