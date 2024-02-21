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Аль-Айн
Аль-Наср
«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:30
0
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
28 апреля, 13:03
4
Роналду дал комментарий после матча, в котором не смог забить
28 апреля, 12:57
0
Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Роналду и Месси, если бы были серьезнее»
27 апреля, 22:07
7
Скопинцев назвал сильнейшего дриблера в мире
27 апреля, 15:28
2
Команда Малкома и Неймара вылетела из азиатской Лиги чемпионов
23 апреля, 23:23
1
«Аль-Хиляль» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:39
0
Прервалась рекордная серия побед команды Малкома и Неймара
17 апреля, 21:57
2
«Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024
16 апреля, 10:18
0
«Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 1/2 Лиги чемпионов Азии, 16 апреля
16 апреля, 09:44
0
«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:30
0
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
28 апреля, 13:03
4
Роналду дал комментарий после матча, в котором не смог забить
28 апреля, 12:57
0
Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Роналду и Месси, если бы были серьезнее»
27 апреля, 22:07
7
Скопинцев назвал сильнейшего дриблера в мире
27 апреля, 15:28
2
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Последние матчи
Все
Аль-Айн
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК, 1/8 финала
Аль-Айн
2 : 1
21.02.2024
Насаф
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
Аль-Айн
1 : 0
04.03.2024
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
Аль-Наср
4 : 3
11.03.2024
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Абха
0 : 8
02.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Дамак
0 : 1
05.04.2024
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
23.04.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Айн
4 : 2
17.04.2024
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
Аль-Наср
4 : 3
11.03.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
Аль-Айн
1 : 0
04.03.2024
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК, 1/8 финала
Аль-Айн
2 : 1
21.02.2024
Насаф
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Халидж
0 : 1
27.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Наср
3 : 1
19.04.2024
Аль-Фейха
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Дамак
0 : 1
05.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Абха
0 : 8
02.04.2024
Аль-Наср

Аль-Айн - Аль-Наср: обзор матча 04 марта 2024

Аль-Айн
04.03.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
1 : 0
Матч завершен
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Аль-Наср
44' С. Рахими
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аль-Айн - Аль-Наср
Матч завершен
90' +15
Желтая карточка
Абдулелах Аль-Амри
Желтая карточка
Sultan Al Shamsi
90' +11
Замена
Sultan Al Shamsi ️️️️➡️️ Суфьян Рахими
90' +10
Замена
Ahmed Barman ️️️️➡️️ Яхья Надер
90' +8
90' +4
Красная карточка
Эмерик Ляпорт
Замена
H. Abbas ️️️️➡️️ Мохаммед Аль-Балуши
88'
Желтая карточка
Мохаммед Аль-Балуши
83'
Желтая карточка
Халид Эйса
82'
76'
Желтая карточка
Мешари Аль-Немер
73'
Замена
Мешари Аль-Немер ️️️️➡️️ Азиз Бехич
66'
Желтая карточка
Айман Яхья
52'
Замена
Абдулелах Аль-Амри ️️️️➡️️ Султан Аль-Ганнам
52'
Замена
Сами Аль-Наджеи ️️️️➡️️ Абдулмаджид Аль-Сулаихим
Желтая карточка
Каку
45' +6
ГОЛ! 1:0
Суфьян Рахими
44'
Желтая карточка
Bandar Al Ahbabi
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
11
Bandar Al Ahbabi
(К) ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
6
Яхья Надер
ОП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
20
Матиас Паласиос
АП
10
Каку
АП
21
Суфьян Рахими
ЛВ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Наср
26
Давид Оспина
ВР
22
Азиз Бехич
ЛЗ
27
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
10
Садио Мане
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Айн
12
Sultan Al Mantheri
ВР
1
Mohamad Saeed
ВР
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
13
Ahmed Barman
ЦП
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
40
Khaled Al-Blooshi
ЦП
22
Falah Al Jneibi
ЦП
Аль-Наср
37
Фарис Афанди
ВР
41
Мохаммед Аль-Отаиби
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
4-2-3-1
17
Эйса
15
11
16
Хашеми
3
5
Пак
6
Надер
21
Рахими
10
Каку
20
Паласиос
8
Аль-Балуши
4-2-3-1
26
Оспина
2
Аль-Ганнам
27
Ляпорт
78
Ладжами
22
Бехич
8
Аль-Сулаихим
17
аль-Хаибари
23
Яхья
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
6
Надер
13
13
6
Надер
21
Рахими
27
27
21
Рахими
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
2
Аль-Ганнам
8
Аль-Сулаихим
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
8
Аль-Сулаихим
22
Бехич
30
Аль-Немер
30
Аль-Немер
22
Бехич
Остались в запасе
Аль-Айн
Аль-Наср
12
Sultan Al Mantheri
ВР
1
Mohamad Saeed
ВР
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
40
Khaled Al-Blooshi
ЦП
22
Falah Al Jneibi
ЦП
Главный тренер
Эрнан Креспо
37
Фарис Афанди
ВР
41
Мохаммед Аль-Отаиби
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
12
Sultan Al Mantheri
ВР
1
Mohamad Saeed
ВР
66
Mansour Alshamsi
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
40
Khaled Al-Blooshi
ЦП
22
Falah Al Jneibi
ЦП
Остались в запасе
37
Фарис Афанди
ВР
41
Мохаммед Аль-Отаиби
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Айн - Аль-Наср
5
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
22
11
Офсайды
4
1
Количество передач
327
375
Сейвы
5
3
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
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Информация о матче
Главный судья:
Хироюки Кимура (Чиба)
Стадион:
Hazza Bin Zayed Stadium, Al Ain
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Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
Россия
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