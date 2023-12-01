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КуПС
ХИК
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
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Последние матчи
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КуПС
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Мариехамн
2 : 2
13.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
Интер
1 : 1
19.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Лахти
0 : 1
27.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
Интер
1 : 1
19.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Мариехамн
2 : 2
13.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Хака
1 : 1
27.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
СИК
3 : 3
24.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК

КуПС - ХИК: обзор матча 06 апреля 2024

КуПС
06.04.2024, суббота, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
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ХИК
25' S. Savolainen
67' S. Savolainen
77' P. Pennanen
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол КуПС - ХИК
Матч завершен
Замена
Taneli Hämäläinen ️️️️➡️️ Saku Savolainen
90' +5
90' +3
Замена
Атому Танака ️️️️➡️️ Нуно Сарпей
ГОЛ! 3:0
Petteri Pennanen
77'
ГОЛ! 2:0
Saku Savolainen
67'
Замена
Aatu Hakala ️️️️➡️️ Johannes Kreidl
65'
Желтая карточка
Petteri Pennanen
47'
Желтая карточка
Samuli Miettinen
38'
ГОЛ! 1:0
Saku Savolainen
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
25
Clinton Antwi
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
15
Ibrahim Cisse
ЦЗ
26
Axel Vidjeskog
ЦП
1
Johannes Kreidl
ЦФ
8
Petteri Pennanen
ЦФ
6
Saku Savolainen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
30
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Карлос Морос
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
18
Topi Keskinen
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
11
Энтони Олусанья
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
9
Jonathan Muzinga
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
4
Kristopher Da Graca
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
ХИК
45
Диогу Томаш
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
20
Йоханнес Или-Кокко
АП
17
Хассан Банде
ЛВ
3-1-3
25
16
15
26
6
8
1
3-1-2-3
1
5
Морос
6
Хальме
30
Паллас
14
Сарпей
18
10
Лингман
9
Планж
8
11
Олусанья
1
12
12
1
6
33
33
6
14
Сарпей
37
Танака
37
Танака
14
Сарпей
Остались в запасе
КуПС
ХИК
9
Jonathan Muzinga
ЦФ
4
Kristopher Da Graca
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
45
Диогу Томаш
ЦЗ
20
Йоханнес Или-Кокко
АП
17
Хассан Банде
ЛВ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
9
Jonathan Muzinga
ЦФ
4
Kristopher Da Graca
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
Остались в запасе
45
Диогу Томаш
ЦЗ
20
Йоханнес Или-Кокко
АП
17
Хассан Банде
ЛВ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча КуПС - ХИК
2
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Reitala, Finland
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
Финляндия. Вейккауслига
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Будущие
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Россия
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