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Америка
Гвадалахара
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
2
35-летний Чичарито нашел новый клуб
24 января, 19:17
2
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
2
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
8
35-летний Чичарито нашел новый клуб
24 января, 19:17
2
Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики
7 декабря 2023, 22:32
0
«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики
8 ноября 2022, 17:55
1
Товарищеский матч. «Ювентус» победил «Гвадалахару»
23 июля 2022, 08:16
1
Агент Масиаса: «Переговоры с ЦСКА застряли»
31 января 2022, 22:29
2
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Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Фордж
1 : 3
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Гвадалахара
2 : 1
14.02.2024
Фордж
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Гвадалахара
0 : 3
07.03.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Америка
2 : 3
14.03.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 4
03.04.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Америка
1 : 1
24.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Америка
5 : 2
10.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 4
03.04.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Америка
2 : 3
14.03.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Америка
2 : 3
14.03.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Гвадалахара
0 : 3
07.03.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Гвадалахара
2 : 1
14.02.2024
Фордж
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Фордж
1 : 3
08.02.2024
Гвадалахара

Америка - Гвадалахара: обзор матча 14 марта 2024

Америка
14.03.2024, четверг, 05:30
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
2 : 3
Матч завершен
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Гвадалахара
51' A. Mozo (АГ)
60' A. Zendejas
12' C. Cowell
32' R. Marín
63' Р. Альварадо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Америка - Гвадалахара
Матч завершен
Желтая карточка
Ramón Juárez
90' +3
90' +2
Желтая карточка
Antonio Briseño
Замена
Кевин Альварес ️️️️➡️️ Israel Reyes
90' +1
87'
Замена
Хосе Масиас ️️️️➡️️ Cade Cowell
87'
Замена
Víctor Guzmán ️️️️➡️️ Fernando Beltran
85'
Желтая карточка
Leonardo Sepulveda
Замена
Salvador Reyes ️️️️➡️️ Хенри Мартин
84'
71'
Замена
Чичарито ️️️️➡️️ Ricardo Marín
63'
ГОЛ! 2:3
Роберто Альварадо
62'
Замена
Эрик Гутьеррес ️️️️➡️️ Isaac Brizuela
ГОЛ! 2:2
Alejandro Zendejas
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:2
Alan Mozo
51'
37'
Желтая карточка
Fernando González
32'
ГОЛ! 0:2
Ricardo Marín
12'
ГОЛ! 0:1
Cade Cowell
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка
1
Луис Малагон
ВР
18
Cristian Calderón
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
31
Игор Лихновски
ЦЗ
3
Israel Reyes
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
10
Диего Вальдес
ЦП
17
Alejandro Zendejas
ЦП
21
Хенри Мартин
(К) ЦФ
33
J. Quinones
ЦФ
Гвадалахара
30
Ãscar Whalley
ВР
13
Jesús Orozco
ЦЗ
4
Antonio Briseño
ЦЗ
43
Leonardo Sepulveda
ЦЗ
2
Alan Mozo
ЦЗ
11
Isaac Brizuela
(К) ЦП
16
Cade Cowell
ЦП
28
Fernando González
ЦП
20
Fernando Beltran
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
19
Ricardo Marín
ЦФ
Америка
35
Leonardo Palestina
ВР
27
Óscar Jiménez
ВР
23
Emilio Lara
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
16
Santiago Naveda
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
26
Salvador Reyes
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Брайан Родригес
ПВ
Гвадалахара
27
José Rangel
ВР
17
Jesús Sánchez
ЦЗ
33
Raúl Martínez
ЦЗ
50
Mateo Chávez
ЦП
5
Víctor Guzmán
ЦП
15
Эрик Гутьеррес
ЦП
9
Хосе Масиас
ЦФ
58
Alejandro Organista
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
34
Armando González
ЦФ
32
Juan Brigido
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-3-2
1
Малагон
18
31
Лихновски
3
29
6
Джонатан
10
Вальдес
17
33
21
Мартин
4-4-1-1
30
4
43
2
13
16
28
20
11
25
Альварадо
19
3
5
Альварес
5
Альварес
3
21
Мартин
26
26
21
Мартин
20
5
5
20
11
15
Гутьеррес
15
Гутьеррес
11
16
9
Масиас
9
Масиас
16
19
14
Чичарито
14
Чичарито
19
Остались в запасе
Америка
Гвадалахара
35
Leonardo Palestina
ВР
27
Óscar Jiménez
ВР
23
Emilio Lara
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
16
Santiago Naveda
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Брайан Родригес
ПВ
27
José Rangel
ВР
17
Jesús Sánchez
ЦЗ
33
Raúl Martínez
ЦЗ
50
Mateo Chávez
ЦП
58
Alejandro Organista
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
34
Armando González
ЦФ
32
Juan Brigido
ЦФ
Остались в запасе
35
Leonardo Palestina
ВР
27
Óscar Jiménez
ВР
23
Emilio Lara
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
16
Santiago Naveda
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Брайан Родригес
ПВ
Остались в запасе
27
José Rangel
ВР
17
Jesús Sánchez
ЦЗ
33
Raúl Martínez
ЦЗ
50
Mateo Chávez
ЦП
58
Alejandro Organista
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
34
Armando González
ЦФ
32
Juan Brigido
ЦФ
Статистика матча Америка - Гвадалахара
1
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
17
Количество передач
517
337
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
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Информация о матче
Главный судья:
Mario Escobar, Guatemala
Стадион:
Estadio Azteca, Mexico City
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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