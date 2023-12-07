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Гвадалахара
Америка
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
2
35-летний Чичарито нашел новый клуб
24 января, 19:17
2
35-летний Чичарито нашел новый клуб
24 января, 19:17
2
Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики
7 декабря 2023, 22:32
0
«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики
8 ноября 2022, 17:55
1
Товарищеский матч. «Ювентус» победил «Гвадалахару»
23 июля 2022, 08:16
1
Агент Масиаса: «Переговоры с ЦСКА застряли»
31 января 2022, 22:29
2
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
9 февраля, 17:50
1
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
9 февраля, 14:36
0
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
2
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
8
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Последние матчи
Все
Гвадалахара
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Фордж
1 : 3
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Гвадалахара
2 : 1
14.02.2024
Фордж
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Гвадалахара
0 : 3
07.03.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Америка
2 : 3
14.03.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 4
03.04.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Америка
2 : 3
14.03.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Гвадалахара
0 : 3
07.03.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Гвадалахара
2 : 1
14.02.2024
Фордж
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Фордж
1 : 3
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Америка
1 : 1
24.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Америка
5 : 2
10.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 4
03.04.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Америка
2 : 3
14.03.2024
Гвадалахара

Гвадалахара - Америка: обзор матча 07 марта 2024

Гвадалахара
07.03.2024, четверг, 06:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
0 : 3
Матч завершен
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Америка
15' J. Quinones (П)
70' Д. Вальдес
90+4' Х. Мартин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Гвадалахара - Америка
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 0:3
Хенри Мартин
89'
Желтая карточка
Israel Reyes
88'
Замена
Santiago Naveda ️️️️➡️️ Диего Вальдес
86'
Замена
Брайан Родригес ️️️️➡️️ J. Quinones
Желтая карточка
Alan Mozo
83'
81'
Замена
Ричард Санчес ️️️️➡️️ Джонатан
80'
Замена
Явайро Дилросун ️️️️➡️️ Alejandro Zendejas
80'
Замена
Ramón Juárez ️️️️➡️️ Sebastián Cáceres
Замена
Чичарито ️️️️➡️️ Ricardo Marín
76'
Замена
Fernando González ️️️️➡️️ Роберто Альварадо
76'
Желтая карточка
Роберто Альварадо
75'
70'
ГОЛ! 0:2
Диего Вальдес
Замена
Cade Cowell ️️️️➡️️ Víctor Guzmán
69'
Вторая желтая
Alan Torres
61'
33'
Желтая карточка
Джонатан
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1
J. Quinones
Желтая карточка
Alan Torres
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвадалахара
30
Ãscar Whalley
ВР
2
Alan Mozo
ЦЗ
13
Jesús Orozco
ЦЗ
4
Antonio Briseño
ЦЗ
15
Эрик Гутьеррес
ЦП
50
Mateo Chávez
ЦП
20
Fernando Beltran
ЦП
29
Alan Torres
ЦП
5
Víctor Guzmán
(К) ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
19
Ricardo Marín
ЦФ
Америка
1
Луис Малагон
ВР
3
Israel Reyes
ЦЗ
18
Cristian Calderón
ЦЗ
31
Игор Лихновски
ЦЗ
4
Sebastián Cáceres
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
10
Диего Вальдес
ЦП
17
Alejandro Zendejas
ЦП
21
Хенри Мартин
(К) ЦФ
33
J. Quinones
ЦФ
Гвадалахара
27
José Rangel
ВР
65
Luis Gabriel Rey
ЦЗ
43
Leonardo Sepulveda
ЦЗ
17
Jesús Sánchez
ЦЗ
11
Isaac Brizuela
ЦП
16
Cade Cowell
ЦП
28
Fernando González
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
9
Хосе Масиас
ЦФ
58
Alejandro Organista
ЦФ
32
Juan Brigido
ЦФ
34
Armando González
ЦФ
Америка
35
Leonardo Palestina
ВР
27
Óscar Jiménez
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
29
Ramón Juárez
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
16
Santiago Naveda
ЦП
26
Salvador Reyes
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
7
Брайан Родригес
ПВ
3-5-1-1
30
2
13
4
50
20
29
5
15
Гутьеррес
25
Альварадо
19
4-3-2
1
Малагон
18
31
Лихновски
4
3
6
Джонатан
10
Вальдес
17
33
21
Мартин
5
16
16
5
25
Альварадо
28
28
25
Альварадо
19
14
Чичарито
14
Чичарито
19
4
29
29
4
10
Вальдес
16
16
10
Вальдес
6
Джонатан
20
Санчес
20
Санчес
6
Джонатан
17
24
Дилросун
24
Дилросун
17
33
7
Родригес
7
Родригес
33
Остались в запасе
Гвадалахара
Америка
27
José Rangel
ВР
65
Luis Gabriel Rey
ЦЗ
43
Leonardo Sepulveda
ЦЗ
17
Jesús Sánchez
ЦЗ
11
Isaac Brizuela
ЦП
9
Хосе Масиас
ЦФ
58
Alejandro Organista
ЦФ
32
Juan Brigido
ЦФ
34
Armando González
ЦФ
35
Leonardo Palestina
ВР
27
Óscar Jiménez
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
26
Salvador Reyes
ЦП
Остались в запасе
27
José Rangel
ВР
65
Luis Gabriel Rey
ЦЗ
43
Leonardo Sepulveda
ЦЗ
17
Jesús Sánchez
ЦЗ
11
Isaac Brizuela
ЦП
9
Хосе Масиас
ЦФ
58
Alejandro Organista
ЦФ
32
Juan Brigido
ЦФ
34
Armando González
ЦФ
Остались в запасе
35
Leonardo Palestina
ВР
27
Óscar Jiménez
ВР
14
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Кевин Альварес
ПЗ
26
Salvador Reyes
ЦП
Статистика матча Гвадалахара - Америка
3
1
3
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
15
Офсайды
1
0
Количество передач
366
616
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
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Информация о матче
Главный судья:
Said Martinez, Honduras
Стадион:
Estadio Akron, Guadalajara
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Будущие
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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