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Шаньдун Тайшань
Бейджин Гуоань
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
4
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Последние матчи
Все
Шаньдун Тайшань
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
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Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити

Шаньдун Тайшань - Бейджин Гуоань: обзор матча 09 марта 2024

Шаньдун Тайшань
09.03.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Бейджин Гуоань
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шаньдун Тайшань - Бейджин Гуоань
Матч завершен
90' +8
Желтая карточка
Samuel Adegbenro
90' +4
Замена
Dabao Yu ️️️️➡️️ Юнин Чжан
Желтая карточка
Jadson
88'
76'
Замена
Samuel Adegbenro ️️️️➡️️ Лянмин Линь
Замена
Валерий Казаишвили ️️️️➡️️ Feifan Jia
62'
60'
Замена
Yupeng He ️️️️➡️️ Gang Wang
Желтая карточка
Xinli Peng
49'
Желтая карточка
Feifan Jia
46'
Замена
Xinli Peng ️️️️➡️️ Zhengyu Huang
46'
Замена
Xinghan Wu ️️️️➡️️ Пу Чен
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
4
Jadson
(К) ЦЗ
2
Tong Lei
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
39
Long Song
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
23
Xie Wenneng
ЦП
16
Feifan Jia
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
23
Li Ke
ЦП
27
Gang Wang
(К) ЦП
8
Гуга
АП
11
Лянмин Линь
ЛВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Шаньдун Тайшань
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
7
Matheus Pato
ЦФ
Бейджин Гуоань
1
Jiaqi Han
ВР
3
Yupeng He
ЦЗ
36
Shaowen Liang
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
3-2-2-1-1
14
Ванг
35
39
24
2
4
23
16
29
Чен
28
4-2-2-2
34
2
5
Нгаду-Нгаджуй
26
4
Ли
23
27
8
Гуга
11
Линь
29
9
Чжан
29
Чен
17
17
29
Чен
35
25
25
35
16
10
Казаишвили
10
Казаишвили
16
27
3
3
27
9
Чжан
22
22
9
Чжан
11
Линь
24
24
11
Линь
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Бейджин Гуоань
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
7
Matheus Pato
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
1
Jiaqi Han
ВР
36
Shaowen Liang
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
36
Liu Guobao
ЦФ
7
Matheus Pato
ЦФ
Остались в запасе
1
Jiaqi Han
ВР
36
Shaowen Liang
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Бейджин Гуоань
3
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
20
19
Офсайды
1
1
Количество передач
295
401
Сейвы
4
1
Точность передач %
62
72
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма (Цзянсу)
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
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