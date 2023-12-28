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Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
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Последние матчи
Все
Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай

Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай: обзор матча 01 марта 2024

Шаньдун Тайшань
01.03.2024, пятница, 13:00
Китай. Суперлига, 1 тур
4 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Чанчунь Ятай
3' Кризан
41' M. Pato
45+7' J.
61' В. Казаишвили
81' Р. Берич
90+3' Л. Тан
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 4:2
Лонг Тан
86'
Желтая карточка
Петер Зули
81'
ГОЛ! 4:1
Роберт Берич
Желтая карточка
P. Delgado
75'
Замена
Jinhao Bi ️️️️➡️️ Matheus Pato
70'
Замена
Пу Чен ️️️️➡️️ Валерий Казаишвили
70'
Желтая карточка
Jadson
66'
Замена
Zhengyu Huang ️️️️➡️️ Xinli Peng
62'
62'
Замена
Yun Liu ️️️️➡️️ Jinxian Wang
ГОЛ! 4:0
Валерий Казаишвили
61'
Желтая карточка
Янг Лю
57'
Желтая карточка
Yuanyi Li
53'
52'
Желтая карточка
Huachen Zhang
ГОЛ! 3:0
Jadson
45' +7
Желтая карточка
Xinli Peng
43'
ГОЛ! 2:0
Matheus Pato
41'
21'
Замена
Huachen Zhang ️️️️➡️️ Zhang Yufeng
16'
Желтая карточка
Abduhamit Abdugheni
ГОЛ! 1:0
Кризан
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
27
Ke Shi
ЦЗ
4
Jadson
(К) ЦЗ
2
Tong Lei
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
23
Xie Wenneng
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
9
Кризан
ЦФ
7
Matheus Pato
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Чанчунь Ятай
28
Zhifeng Wang
ВР
2
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
4
Lazar Rosic
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
8
Jinxian Wang
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
20
Zhang Yufeng
ЦП
40
Гильерме
АП
29
Лонг Тан
(К) ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Шаньдун Тайшань
18
Rongze Han
ВР
24
Jinhao Bi
ЦЗ
39
Long Song
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
15
Shi Songchen
ЦЗ
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
36
Liu Guobao
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
Чанчунь Ятай
42
Dehai Zou
ВР
23
Yake Wu
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
7
Yun Liu
ЦП
6
Huachen Zhang
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
4-4-2
14
Ванг
11
Лю
4
2
27
10
Казаишвили
22
25
23
7
9
Кризан
4-3-2-1
28
4
26
24
2
8
44
Зули
20
29
Тан
40
Гильерме
9
Берич
7
24
24
7
25
35
35
25
10
Казаишвили
29
Чен
29
Чен
10
Казаишвили
8
7
7
8
20
6
6
20
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай
18
Rongze Han
ВР
39
Long Song
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
15
Shi Songchen
ЦЗ
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
36
Liu Guobao
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
42
Dehai Zou
ВР
23
Yake Wu
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
30
Sabit Abdusalam
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Остались в запасе
18
Rongze Han
ВР
39
Long Song
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
15
Shi Songchen
ЦЗ
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
36
Liu Guobao
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
Остались в запасе
42
Dehai Zou
ВР
23
Yake Wu
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
30
Sabit Abdusalam
ЦП
35
Wang Yu
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Янь Чень
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай
5
3
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
18
16
Офсайды
1
0
Количество передач
352
336
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lei Zhang, China
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
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Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
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