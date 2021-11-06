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Цанчжоу Майти Лайонс
Бейджин Гуоань
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
13 апреля, 17:37
2
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
6 ноября 2021, 13:54
5
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
18 июня 2021, 15:49
10
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
3 апреля 2021, 08:44
2
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
5 марта 2021, 12:59
4
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Все
Цанчжоу Майти Лайонс
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 1
30.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 8 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 2
26.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 7 тур
Бейджин Гуоань
4 : 0
21.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 1
13.04.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 5 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
09.04.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити

Цанчжоу Майти Лайонс - Бейджин Гуоань: обзор матча 02 марта 2024

Цанчжоу Майти Лайонс
02.03.2024, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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Бейджин Гуоань
14' Ю. Чжан
90+6' L. Yang (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Цанчжоу Майти Лайонс - Бейджин Гуоань
Матч завершен
90' +6
ГОЛ с пенальти! 0:2
Liyu Yang
90' +2
Замена
Dabao Yu ️️️️➡️️ Fabio Abreu
Желтая карточка
Oscar Taty Maritu
89'
87'
Замена
️️️️➡️️ Zhongguo Chi
86'
Замена
Yupeng He ️️️️➡️️ Gang Wang
Замена
Da Wen ️️️️➡️️ Sun Qinhan
77'
72'
Замена
Samuel Adegbenro ️️️️➡️️ Лянмин Линь
72'
Замена
Liyu Yang ️️️️➡️️ Юнин Чжан
Желтая карточка
Hong Li
45' +6
14'
ГОЛ! 0:1
Юнин Чжан
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цанчжоу Майти Лайонс
14
Puliang Shao
(К) ВР
23
Hong Li
ЦЗ
15
Peng Wang
ЦЗ
36
Yun Yang
ЦЗ
8
Yingjie Zhao
ЦП
19
Георгий Жуков
ЦП
13
Sun Qinhan
ЦП
32
Минг-Хим Сун
ЛВ
31
Вив Соломон-Отабор
ПВ
10
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
27
Gang Wang
(К) ЦП
8
Гуга
АП
11
Лянмин Линь
ЛВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Цанчжоу Майти Лайонс
22
Wu Wei
ЦЗ
5
Zihao Yan
ЦЗ
11
Dilyimit Tudi
ЦЗ
18
Xuchen Yao
ЦП
26
Guo Yunqi
ЦП
20
Xinyu Liu
ЦФ
7
Dalun Zheng
ЦФ
17
Da Wen
ЦФ
Бейджин Гуоань
1
Jiaqi Han
ВР
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
36
Shaowen Liang
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
3-3-2-2
14
23
15
36
8
19
Жуков
13
32
Сун
31
Соломон-Отабор
9
Хебер
10
4-2-2-2
34
2
5
Нгаду-Нгаджуй
26
4
Ли
6
27
8
Гуга
11
Линь
29
9
Чжан
13
17
17
13
29
22
22
29
27
3
3
27
9
Чжан
17
17
9
Чжан
11
Линь
24
24
11
Линь
Остались в запасе
Цанчжоу Майти Лайонс
Бейджин Гуоань
22
Wu Wei
ЦЗ
5
Zihao Yan
ЦЗ
11
Dilyimit Tudi
ЦЗ
18
Xuchen Yao
ЦП
26
Guo Yunqi
ЦП
20
Xinyu Liu
ЦФ
7
Dalun Zheng
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
36
Shaowen Liang
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
22
Wu Wei
ЦЗ
5
Zihao Yan
ЦЗ
11
Dilyimit Tudi
ЦЗ
18
Xuchen Yao
ЦП
26
Guo Yunqi
ЦП
20
Xinyu Liu
ЦФ
7
Dalun Zheng
ЦФ
Остались в запасе
1
Jiaqi Han
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
36
Shaowen Liang
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
21
Yuan Zhang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Цанчжоу Майти Лайонс - Бейджин Гуоань
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
27
73
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
245
693
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jing Wang, China
Стадион:
Cangzhou Stadium, Cangzhou
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
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- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
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