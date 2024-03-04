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Ориенте Петролеро
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 4 тур
Сан-Хосе
1 : 3
04.03.2024
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 5 тур
Ориенте Петролеро
0 : 0
11.03.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 6 тур
Ориенте Петролеро
1 : 0
15.03.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 7 тур
Боливар
4 : 2
01.04.2024
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 8 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
07.04.2024
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 7 тур
Боливар
4 : 2
01.04.2024
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 6 тур
Ориенте Петролеро
1 : 0
15.03.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Ориенте Петролеро
0 : 0
11.03.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 4 тур
Сан-Хосе
1 : 3
04.03.2024
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Главная
Расписание матчей
Боливия. Примера
Ориенте Петролеро - Сан-Хосе
Ориенте Петролеро - Сан-Хосе: обзор матча 15 марта 2024
Ориенте Петролеро
15.03.2024, пятница, 01:00
Боливия. Примера, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
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Сан-Хосе
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Статистика матча Ориенте Петролеро - Сан-Хосе
5
3
Желтые карточки
5
3
Россия
Казахстан
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