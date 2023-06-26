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Боливар
Сан-Хосе
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
26 июня 2023, 20:32
2
Неймару разбили лицо во время матча с Боливией
7 октября 2016, 09:12
7
«Балтика» близка к аренде Роберто Карлоса
26 июня 2023, 20:32
2
Неймару разбили лицо во время матча с Боливией
7 октября 2016, 09:12
7
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Последние матчи
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Боливар
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
Кубок Либертадорес, 2 тур
Боливар
3 : 2
12.04.2024
Мильонариос
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Кубок Либертадорес, 3 тур
Боливар
2 : 1
25.04.2024
Фламенго
Боливия. Примера,
Боливар
1 : 1
19.04.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера,
Сан-Антонио Було-Було
1 : 0
14.04.2024
Боливар
Кубок Либертадорес, 2 тур
Боливар
3 : 2
12.04.2024
Мильонариос
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
Боливия. Примера,
Стронгест
2 : 1
18.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера,
Сан-Хосе
0 : 2
15.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 8 тур
Сан-Хосе
2 : 1
07.04.2024
Боливар
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 3
02.04.2024
Сан-Хосе
Боливия. Примера, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
28.03.2024
Олвейс Реди

Боливар - Сан-Хосе: обзор матча 18 февраля 2024

Боливар
18.02.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
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Сан-Хосе
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Статистика матча Боливар - Сан-Хосе
3
1
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1
0
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3
0
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