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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
В. Ходеев, В. Степанищев (оба – Воронеж)
Делегат:
А. Будогосский (Москва)

Москва - Зенит

01.07.2007, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Трансляция: "Первый" 14:00 Россия. Премьер-лига, 15 тур ФК Москва - Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Москва
10 тур
12 июля, среда 00:00 Москва 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Москва 2:0 Зенит
12 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Зенит 2:2 Москва
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Зенит 2:3 Москва
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Москва 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
25 июля, пятница 00:00 Москва 0:1 Зенит
13 тур
18 июня, среда 00:00 Зенит 3:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Москва
11 тур
8 мая, среда 00:00 Москва 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Зенит 4:0 Москва
3 тур
1 апреля, воскресенье 00:00 Москва 0:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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