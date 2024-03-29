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Депортес Икике
Палестино
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Кубок Либертадорес, 3 тур
Палестино
3 : 1
26.04.2024
Мильонариос
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Депортес Икике - Палестино
Депортес Икике - Палестино: обзор матча 29 апреля 2024
Депортес Икике
29.04.2024, понедельник, 03:30
Чили. Примера, 10 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Палестино
42'
Á. Ramos
66'
L. Romero
69'
J. Marabel
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Депортес Икике - Палестино
Матч завершен
90'
+6
Желтая карточка
Pablo Palacio
Замена
Álvaro Delgado
️️️️➡️️
Álvaro Ramos
84'
Замена
Joaquin Moya
️️️️➡️️
Agustin Nadruz
84'
83'
Замена
Brayan Véjar
️️️️➡️️
Fernando Cornejo
Замена
Diego Fernández
️️️️➡️️
Enzo Hoyos
78'
Вторая желтая
Yonathan Andía
73'
69'
ГОЛ! 2:1
Junior Marabel
68'
Замена
Pablo Palacio
️️️️➡️️
Bryan Carrasco
ГОЛ! 2:0
Lázaro Romero
66'
57'
Замена
Joe Abrigo
️️️️➡️️
Felipe Chamorro
57'
Замена
Ariel Martínez
️️️️➡️️
Nicolás Linares
Замена
César González
️️️️➡️️
Edson Puch
55'
ГОЛ! 1:0
Álvaro Ramos
42'
Желтая карточка
Yonathan Andía
40'
36'
Желтая карточка
Felipe Chamorro
Желтая карточка
Miguel Sanhueza
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортес Икике
30
Matias Blasquez
ЦЗ
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
5
Agustin Nadruz
ЦЗ
23
Yonathan Andía
ЦП
20
Diego Orellana
ЦП
11
Álvaro Ramos
ЦФ
9
Lázaro Romero
ЦФ
10
Edson Puch
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Палестино
1
Cesar Rigamonti
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
8
Fernando Cornejo
ЦП
22
Felipe Chamorro
ЦП
10
Misael Dávila
ЦП
11
Jonathan Benítez
ЦФ
27
Junior Marabel
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
17
Iván Román
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
22
Álvaro Delgado
ЦП
21
Diego Fernández
ЦП
7
Joaquin Moya
ЦП
16
Alonso López
ЦП
17
César González
ЦФ
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
14
Joe Abrigo
ЦЗ
23
Ariel Martínez
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
3
Benjamín Rojas
ЦП
19
Brayan Véjar
ЦП
3-2-4
30
33
5
23
20
11
32
10
9
3-3-4
1
4
5
28
8
22
10
17
7
27
11
11
22
22
11
32
21
21
32
5
7
7
5
10
17
17
10
22
14
14
22
5
23
23
5
7
24
24
7
8
19
19
8
Остались в запасе
Депортес Икике
Палестино
12
Daniel Castillo
ВР
16
Alonso López
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
26
Dixon Contreras
ВР
3
Benjamín Rojas
ЦП
Главный тренер
Пабло Санчес
Остались в запасе
12
Daniel Castillo
ВР
16
Alonso López
ЦП
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
3
Benjamín Rojas
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
Главный тренер
Пабло Санчес
Статистика матча Депортес Икике - Палестино
2
1
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
16
13
Офсайды
1
0
Количество передач
349
396
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Garay, Chile
Стадион:
Estadio Tierra de Campeones, Iquique
Чили. Примера
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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