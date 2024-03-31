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Эвертон Винья-дель-Мар
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Эвертон Винья-дель-Мар
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 9 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
20.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 3 тур
Кокимбо Унидо
1 : 2
25.04.2024
Расинг Клуб
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Эвертон Винья-дель-Мар - Кокимбо Унидо
Эвертон Винья-дель-Мар - Кокимбо Унидо: обзор матча 28 апреля 2024
Эвертон Винья-дель-Мар
28.04.2024, воскресенье, 19:30
Чили. Примера, 10 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кокимбо Унидо
81'
B. Betancor
51'
L. Cabral
85'
S. Cabrera
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эвертон Винья-дель-Мар - Кокимбо Унидо
Матч завершен
90'
+7
Замена
Elvis Hernandez
️️️️➡️️
Luciano Cabral
90'
+6
Красная карточка
Andrés Chávez
Желтая карточка
Braian Martínez
90'
+5
Желтая карточка
Benjamín Berríos
90'
+1
85'
ГОЛ! 1:2
Sebastián Cabrera
81'
Желтая карточка
Diego Sánchez
ГОЛ! 1:1
Bruno Betancor
81'
77'
Замена
Sebastián Cabrera
️️️️➡️️
Benjamin Chandia
Замена
Felipe Villagrán
️️️️➡️️
Álvaro Madrid
74'
Замена
Bruno Betancor
️️️️➡️️
Matías Campos López
64'
Желтая карточка
Cristian Riquelme
61'
51'
ГОЛ! 0:1
Luciano Cabral
15'
Желтая карточка
Manuel Fernández
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон Винья-дель-Мар
1
Ignacio González
ВР
23
Tomás Astaburuaga
ЦЗ
2
Cristian Riquelme
ЦЗ
24
Diego Oyarzún
ЦЗ
16
Kevin Méndez
ЦЗ
21
Benjamín Berríos
ЦП
6
Álvaro Madrid
(К)
ЦП
9
Matías Campos López
ЦФ
27
Rodrigo Contreras
ЦФ
29
Braian Martínez
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
(К)
ВР
3
Manuel Fernández
ЦЗ
5
Dylan Escobar
ЦЗ
6
Dylan Glaby
ЦЗ
8
Alejandro Camargo
ЦП
16
Juan Cornejo
ЦП
10
Luciano Cabral
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
9
Andrés Chávez
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Эвертон Винья-дель-Мар
17
Claudio González
ВР
20
Felipe Villagrán
ЦП
8
Axl Rios
ЦП
11
Bruno Betancor
ЦФ
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
20
Jorge Henríquez
ЦП
7
Sebastián Galani
ЦФ
11
Alejandro Azócar
ЦФ
19
Nicolas Johansen
ЦФ
4-2-3
1
23
24
16
2
21
6
29
27
9
3-4-1
13
3
5
6
16
10
30
8
9
6
20
20
6
9
11
11
9
10
4
4
10
30
28
28
30
Остались в запасе
Эвертон Винья-дель-Мар
Кокимбо Унидо
17
Claudio González
ВР
8
Axl Rios
ЦП
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
1
Miguel Pinto
ВР
20
Jorge Henríquez
ЦП
7
Sebastián Galani
ЦФ
11
Alejandro Azócar
ЦФ
19
Nicolas Johansen
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Остались в запасе
17
Claudio González
ВР
8
Axl Rios
ЦП
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
20
Jorge Henríquez
ЦП
7
Sebastián Galani
ЦФ
11
Alejandro Azócar
ЦФ
19
Nicolas Johansen
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
Главный тренер
Фернандо Диас
Статистика матча Эвертон Винья-дель-Мар - Кокимбо Унидо
3
1
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
16
10
Офсайды
2
3
Количество передач
434
328
Сейвы
3
5
Точность передач %
75
67
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Hector Jona, Chile
Стадион:
Sausalito, Vina del Mar
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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