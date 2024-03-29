Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Чемпионшип
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Евро-2024
Кубок Америки
Саудовская Аравия
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Уачипато
Депортес Икике
Больше новостей
Последние матчи
Все
Уачипато
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Кубок Либертадорес, 3 тур
Уачипато
0 : 0
25.04.2024
Стронгест
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Уачипато - Депортес Икике
Уачипато - Депортес Икике: обзор матча 21 апреля 2024
Уачипато
21.04.2024, воскресенье, 19:30
Чили. Примера, 9 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Депортес Икике
33'
C. Sepulveda
57'
C. Martinez
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Уачипато - Депортес Икике
Матч завершен
90'
+6
Желтая карточка
Matias Blasquez
Замена
Brea
️️️️➡️️
C. Martinez
83'
83'
Замена
Diego Fernández
️️️️➡️️
Enzo Hoyos
Замена
Gonzales
️️️️➡️️
Benjamín Gazzolo
77'
Замена
Jimmy Martínez
️️️️➡️️
G. Montes
77'
Замена
S. Silva
️️️️➡️️
C. Sepulveda
77'
Желтая карточка
G. Montes
63'
62'
Замена
Álvaro Ramos
️️️️➡️️
Álvaro Delgado
62'
Замена
Lázaro Romero
️️️️➡️️
César González
60'
Желтая карточка
Enzo Hoyos
ГОЛ! 2:0
C. Martinez
57'
46'
Замена
Matias Blasquez
️️️️➡️️
Joaquin Moya
43'
Красная карточка
Steffan Pino
Желтая карточка
C. Sepulveda
40'
ГОЛ! 1:0
C. Sepulveda
33'
Желтая карточка
Benjamín Gazzolo
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
4
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
13
Renzo Malanca
ЦЗ
5
Felipe Loyola
ЦП
9
Maximiliano Rodríguez
ЦП
26
Leandro Díaz
ЦФ
28
Maximiliano Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
6
Luis Casanova
ЦЗ
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
5
Agustin Nadruz
ЦЗ
7
Joaquin Moya
ЦП
20
Diego Orellana
ЦП
22
Álvaro Delgado
ЦП
8
Steffan Pino
ЦФ
17
César González
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Уачипато
17
Zacarías López
ВР
20
Jimmy Martínez
ЦП
Депортес Икике
30
Matias Blasquez
ЦЗ
16
Alonso López
ЦП
21
Diego Fernández
ЦП
9
Lázaro Romero
ЦФ
11
Álvaro Ramos
ЦФ
2-2-2
1
4
13
5
9
28
26
3-3-3
12
6
33
5
7
20
22
32
17
8
20
20
7
30
30
7
32
21
21
32
17
9
9
17
22
11
11
22
Остались в запасе
Уачипато
Депортес Икике
17
Zacarías López
ВР
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
16
Alonso López
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
Остались в запасе
17
Zacarías López
ВР
Остались в запасе
16
Alonso López
ЦП
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Главный тренер
Мигель Рамирес
Статистика матча Уачипато - Депортес Икике
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
10
Офсайды
6
3
Количество передач
324
319
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Diego Flores, Chile
Стадион:
Estadio CAP, Talcahuano
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+