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Палестино
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Кубок Либертадорес, 3 тур
Палестино
3 : 1
26.04.2024
Мильонариос
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Кубок Либертадорес, 3 тур
Уачипато
0 : 0
25.04.2024
Стронгест
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Палестино - Уачипато
Палестино - Уачипато: обзор матча 17 апреля 2024
Палестино
17.04.2024, среда, 22:30
Чили. Примера, 7 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Уачипато
45+4'
B. Carrasco
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Палестино - Уачипато
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Felipe Loyola
Замена
Brayan Véjar
️️️️➡️️
Joe Abrigo
76'
Замена
Junior Marabel
️️️️➡️️
Gonzalo Sosa
76'
Замена
Fernando Cornejo
️️️️➡️️
Ariel Martínez
68'
Замена
Felipe Chamorro
️️️️➡️️
Bryan Carrasco
59'
Замена
Jonathan Benítez
️️️️➡️️
Pablo Palacio
59'
58'
Замена
C. Sepulveda
️️️️➡️️
S. Silva
58'
Замена
Maximiliano Rodríguez
️️️️➡️️
S. Saez
46'
Замена
C. Martinez
️️️️➡️️
C. G. Torres Gaete
ГОЛ! 1:0
Bryan Carrasco
45'
+4
40'
Желтая карточка
Leandro Díaz
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестино
1
Cesar Rigamonti
ВР
13
Cristián Suárez
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
10
Misael Dávila
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
23
Ariel Martínez
ЦП
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
17
Iván Román
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
13
Renzo Malanca
ЦЗ
4
Benjamín Gazzolo
(К)
ЦЗ
20
Jimmy Martínez
ЦП
5
Felipe Loyola
ЦП
28
Maximiliano Gutiérrez
ЦФ
26
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
8
Fernando Cornejo
ЦП
22
Felipe Chamorro
ЦП
19
Brayan Véjar
ЦП
27
Junior Marabel
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
Уачипато
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
9
Maximiliano Rodríguez
ЦП
4-3-3
1
13
28
14
5
10
24
23
17
7
9
2-2-2
1
13
4
20
5
26
28
23
8
8
23
7
22
22
7
14
19
19
14
9
27
27
9
24
11
11
24
9
9
Остались в запасе
Палестино
Уачипато
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Санчес
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
Остались в запасе
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Санчес
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Статистика матча Палестино - Уачипато
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
9
Офсайды
2
3
Количество передач
391
421
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Juan Lara, Chile
Стадион:
Municipal de La Cisterna, La Cisterna
Чили. Примера
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Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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