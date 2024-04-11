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Кобресаль
Палестино
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Кубок Либертадорес, 3 тур
Кобресаль
0 : 2
26.04.2024
Тальерес де Кордоба
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Кубок Либертадорес, 3 тур
Палестино
3 : 1
26.04.2024
Мильонариос
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Кобресаль - Палестино
Кобресаль - Палестино: обзор матча 30 марта 2024
Кобресаль
30.03.2024, суббота, 02:30
Чили. Примера, 6 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Палестино
58'
B. Carrasco
61'
G. Sosa
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кобресаль - Палестино
Матч завершен
Желтая карточка
Francisco Alarcón
90'
+5
Замена
Franco Lobos
️️️️➡️️
Franco García
89'
Замена
Felipe Barrientos
️️️️➡️️
Cristopher Mesías
89'
82'
Замена
Junior Marabel
️️️️➡️️
Gonzalo Sosa
Желтая карточка
Guillermo Pacheco
79'
Желтая карточка
César Munder
78'
78'
Желтая карточка
Nicolás Linares
74'
Замена
Brayan Véjar
️️️️➡️️
Bryan Carrasco
61'
ГОЛ! 0:2
Gonzalo Sosa
Замена
Diego Coelho
️️️️➡️️
Gastón Lezcano
59'
58'
ГОЛ! 0:1
Bryan Carrasco
57'
Замена
Joe Abrigo
️️️️➡️️
Misael Dávila
57'
Замена
Ariel Martínez
️️️️➡️️
Fernando Cornejo
46'
Замена
Jonathan Benítez
️️️️➡️️
Pablo Palacio
Вторая желтая
Diego Céspedes
45'
+1
45'
Желтая карточка
Pablo Palacio
Желтая карточка
Diego Céspedes
37'
29'
Желтая карточка
Gonzalo Sosa
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кобресаль
22
Leandro Requena
ВР
5
Francisco Alarcón
ЦЗ
4
Franco Bechtholdt
ЦЗ
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
14
Franco García
ЦП
13
Cristopher Mesías
ЦП
28
Diego Céspedes
ЦП
8
Leandro Navarro
ЦП
19
Sergio Carrasco
ЦФ
11
Gastón Lezcano
(К)
ЦФ
18
César Munder
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Палестино
1
Cesar Rigamonti
ВР
5
Nicolás Linares
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
13
Cristián Suárez
ЦЗ
24
Pablo Palacio
ЦП
3
Benjamín Rojas
ЦП
10
Misael Dávila
ЦП
8
Fernando Cornejo
ЦП
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
17
Iván Román
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Кобресаль
12
Alejandro Santander
ВР
7
Marcelo Jorquera
ЦЗ
21
Marcelo Filla
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
17
Franco Lobos
ЦФ
9
Diego Coelho
ЦФ
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
19
Brayan Véjar
ЦП
23
Ariel Martínez
ЦП
11
Jonathan Benítez
ЦФ
27
Junior Marabel
ЦФ
3-4-3
22
5
4
23
14
28
8
13
18
11
19
3-4-3
1
5
28
13
3
10
8
24
7
17
9
13
6
6
13
14
17
17
14
11
9
9
11
10
14
14
10
7
19
19
7
8
23
23
8
24
11
11
24
9
27
27
9
Остались в запасе
Кобресаль
Палестино
12
Alejandro Santander
ВР
7
Marcelo Jorquera
ЦЗ
21
Marcelo Filla
ЦЗ
Главный тренер
Густаво Уэрта
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Санчес
Остались в запасе
12
Alejandro Santander
ВР
7
Marcelo Jorquera
ЦЗ
21
Marcelo Filla
ЦЗ
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Главный тренер
Пабло Санчес
Статистика матча Кобресаль - Палестино
4
1
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
8
Офсайды
1
0
Количество передач
408
491
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Millas, Chile
Стадион:
El Cobre, El Salvador, El Salvador
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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