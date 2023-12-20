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Коло-Коло
Эвертон Винья-дель-Мар
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
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Последние матчи
Все
Коло-Коло
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
Унион Ла Калера
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 9 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
20.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар

Коло-Коло - Эвертон Винья-дель-Мар: обзор матча 31 марта 2024

Коло-Коло
31.03.2024, воскресенье, 00:00
Чили. Примера, 6 тур
4 : 1
Матч завершен
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Эвертон Винья-дель-Мар
3' S. Pereira (АГ)
67' E. Wiemberg
69' К. Паласиос
9' R. Contreras
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Коло-Коло - Эвертон Винья-дель-Мар
Матч завершен
Желтая карточка
Jeyson Rojas
86'
Замена
Vicente Pizarro ️️️️➡️️ Alan Saldivia
82'
Замена
Damián Pizarro ️️️️➡️️ G. Paiva
81'
Замена
Daniel Gutiérrez ️️️️➡️️ Карлос Паласиос
75'
Замена
Jeyson Rojas ️️️️➡️️ Óscar Opazo
75'
ГОЛ! 3:1
Карлос Паласиос
69'
ГОЛ! 2:1
Erick Wiemberg
67'
66'
Замена
Axl Rios ️️️️➡️️ Felipe Campos
66'
Замена
Mitchell Wassenne ️️️️➡️️ Braian Martínez
57'
Вторая желтая
Cristian Riquelme
55'
Замена
Federico Martinez ️️️️➡️️ Kevin Méndez
45' +9
Желтая карточка
Cristian Riquelme
Желтая карточка
Alan Saldivia
45' +8
45'
Желтая карточка
Kevin Méndez
26'
Желтая карточка
Rodrigo Contreras
Красная карточка
Maximiliano Falcón
26'
16'
Замена
Claudio González ️️️️➡️️ Matías Campos López
12'
Красная карточка
Ignacio González
9'
ГОЛ! 1:1
Rodrigo Contreras
ГОЛ в свои ворота! 1:0
Sebastián Pereira
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коло-Коло
1
Брайан Кортес
ВР
37
Maximiliano Falcón
ЦЗ
4
Alan Saldivia
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
16
Óscar Opazo
ЦП
8
Esteban Pavez
(К) ЦП
7
Карлос Паласиос
ЦФ
14
Cristián Zavala
ЦФ
5
Leonardo Gil
ЦФ
11
Marcos Bolados
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Эвертон Винья-дель-Мар
1
Ignacio González
ВР
24
Diego Oyarzún
ЦЗ
16
Kevin Méndez
ЦЗ
4
Sebastián Pereira
ЦЗ
3
Felipe Campos
ЦЗ
2
Cristian Riquelme
ЦЗ
21
Benjamín Berríos
ЦП
6
Álvaro Madrid
(К) ЦП
9
Matías Campos López
ЦФ
27
Rodrigo Contreras
ЦФ
29
Braian Martínez
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
Коло-Коло
30
Fernando de Paul
ВР
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
2
Jeyson Rojas
ЦЗ
34
Vicente Pizarro
ЦП
28
Lucas Soto
ЦП
9
Damián Pizarro
ЦФ
32
Lucas Cepeda
ЦФ
Эвертон Винья-дель-Мар
17
Claudio González
ВР
20
Felipe Villagrán
ЦП
10
Joan Cruz
ЦП
7
Federico Martinez
ЦП
8
Axl Rios
ЦП
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
14
Nicolás Baeza
ЦФ
3-2-4
1
Кортес
37
4
21
16
8
7
Паласиос
11
5
14
3-2-2-3
1
4
3
2
24
16
21
6
29
27
9
7
Паласиос
3
3
7
Паласиос
16
2
2
16
4
34
34
4
9
9
9
17
17
9
16
7
7
16
3
8
8
3
29
15
15
29
Остались в запасе
Коло-Коло
Эвертон Винья-дель-Мар
30
Fernando de Paul
ВР
28
Lucas Soto
ЦП
32
Lucas Cepeda
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
20
Felipe Villagrán
ЦП
10
Joan Cruz
ЦП
14
Nicolás Baeza
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
Остались в запасе
30
Fernando de Paul
ВР
28
Lucas Soto
ЦП
32
Lucas Cepeda
ЦФ
Остались в запасе
20
Felipe Villagrán
ЦП
10
Joan Cruz
ЦП
14
Nicolás Baeza
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Франсиско Менегини
Статистика матча Коло-Коло - Эвертон Винья-дель-Мар
2
1
2
3
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
14
5
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
609
219
Сейвы
2
5
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Vejar, Chile
Стадион:
Monumental David Arellano, Santiago
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
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