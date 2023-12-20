Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Кокимбо Унидо
Коло-Коло
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Кокимбо Унидо
Коло-Коло
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 3 тур
Кокимбо Унидо
1 : 2
25.04.2024
Расинг Клуб
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
Унион Ла Калера
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло

Кокимбо Унидо - Коло-Коло: обзор матча 17 марта 2024

Кокимбо Унидо
17.03.2024, воскресенье, 18:00
Чили. Примера, 5 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Коло-Коло
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кокимбо Унидо - Коло-Коло
Матч завершен
90' +8
Желтая карточка
Matías Moya
90' +4
Вторая желтая
Emiliano Amor
Замена
Juan Cornejo ️️️️➡️️ Benjamin Chandia
76'
Желтая карточка
Sebastián Galani
73'
72'
Желтая карточка
Maximiliano Falcón
70'
Желтая карточка
Emiliano Amor
65'
Замена
Vicente Pizarro ️️️️➡️️ Cristián Zavala
63'
Желтая карточка
Óscar Opazo
59'
Замена
Matías Moya ️️️️➡️️ Damián Pizarro
Замена
Elvis Hernandez ️️️️➡️️ Сальвадор Санчес
59'
Желтая карточка
Diego Sánchez
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
ВР
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
27
Сальвадор Санчес
ЦЗ
3
Manuel Fernández
ЦЗ
5
Dylan Escobar
ЦЗ
10
Luciano Cabral
ЦП
26
Cristopher Barrera
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
8
Alejandro Camargo
ЦП
19
Nicolas Johansen
ЦФ
7
Sebastián Galani
(К) ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Коло-Коло
1
Брайан Кортес
ВР
15
Emiliano Amor
ЦЗ
21
Erick Wiemberg
ЦЗ
37
Maximiliano Falcón
ЦЗ
16
Óscar Opazo
ЦП
8
Esteban Pavez
(К) ЦП
5
Leonardo Gil
ЦФ
9
Damián Pizarro
ЦФ
11
Marcos Bolados
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
14
Cristián Zavala
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
16
Juan Cornejo
ЦП
20
Jorge Henríquez
ЦП
14
Diego Plaza
ЦП
11
Alejandro Azócar
ЦФ
Коло-Коло
30
Fernando de Paul
ВР
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
4
Alan Saldivia
ЦЗ
2
Jeyson Rojas
ЦЗ
26
Matías Moya
ЦП
34
Vicente Pizarro
ЦП
32
Lucas Cepeda
ЦФ
4-4-2
13
28
3
5
27
Санчес
10
30
8
26
7
19
3-2-5
1
Кортес
15
21
37
16
8
5
14
7
Паласиос
11
9
27
Санчес
4
4
27
Санчес
30
16
16
30
9
26
26
9
14
34
34
14
Остались в запасе
Кокимбо Унидо
Коло-Коло
1
Miguel Pinto
ВР
20
Jorge Henríquez
ЦП
14
Diego Plaza
ЦП
11
Alejandro Azócar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
30
Fernando de Paul
ВР
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
4
Alan Saldivia
ЦЗ
2
Jeyson Rojas
ЦЗ
32
Lucas Cepeda
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
20
Jorge Henríquez
ЦП
14
Diego Plaza
ЦП
11
Alejandro Azócar
ЦФ
Остались в запасе
30
Fernando de Paul
ВР
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
4
Alan Saldivia
ЦЗ
2
Jeyson Rojas
ЦЗ
32
Lucas Cepeda
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Кокимбо Унидо - Коло-Коло
2
1
4
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
9
Офсайды
1
0
Количество передач
223
698
Сейвы
2
1
Точность передач %
59
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Vergara, Chile
Стадион:
Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+