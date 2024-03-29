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Депортес Икике
Кобресаль
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Кубок Либертадорес, 3 тур
Кобресаль
0 : 2
26.04.2024
Тальерес де Кордоба
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Депортес Икике - Кобресаль
Депортес Икике - Кобресаль: обзор матча 16 марта 2024
Депортес Икике
16.03.2024, суббота, 02:30
Чили. Примера, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кобресаль
52'
R. Farfán
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Депортес Икике - Кобресаль
Матч завершен
Красная карточка
Joaquin Moya
90'
+14
88'
Замена
Julio Castro
️️️️➡️️
Diego Coelho
81'
Замена
Felipe Barrientos
️️️️➡️️
César Munder
Замена
César González
️️️️➡️️
Alonso López
81'
Замена
Fabian Espinoza
️️️️➡️️
Enzo Hoyos
73'
72'
Замена
Gastón Lezcano
️️️️➡️️
Leonardo Valencia
Замена
Joaquin Moya
️️️️➡️️
Diego Fernández
72'
Желтая карточка
Steffan Pino
61'
Желтая карточка
Enzo Hoyos
59'
ГОЛ! 1:0
Rubén Farfán
52'
43'
Желтая карточка
Diego Coelho
Замена
Matias Blasquez
️️️️➡️️
Joaquín Novillo
42'
8'
Желтая карточка
Leandro Navarro
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
5
Agustin Nadruz
ЦЗ
6
Luis Casanova
ЦЗ
3
Joaquín Novillo
ЦЗ
21
Diego Fernández
ЦП
16
Alonso López
ЦП
20
Diego Orellana
ЦП
32
Enzo Hoyos
ЦФ
10
Edson Puch
(К)
ЦФ
8
Steffan Pino
ЦФ
14
Rubén Farfán
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Кобресаль
22
Leandro Requena
ВР
7
Marcelo Jorquera
ЦЗ
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
4
Franco Bechtholdt
ЦЗ
5
Francisco Alarcón
(К)
ЦЗ
8
Leandro Navarro
ЦП
27
Milan Roki
ЦП
14
Franco García
ЦП
18
César Munder
ЦФ
10
Leonardo Valencia
ЦФ
9
Diego Coelho
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Депортес Икике
1
Matías Reyes
ВР
30
Matias Blasquez
ЦЗ
7
Joaquin Moya
ЦП
22
Álvaro Delgado
ЦП
26
Fabian Espinoza
ЦФ
17
César González
ЦФ
Кобресаль
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
20
Nelson Sepúlveda
ЦП
28
Diego Céspedes
ЦП
11
Gastón Lezcano
ЦФ
16
Julio Castro
ЦФ
3-3-4
12
5
6
3
21
16
20
32
14
8
10
4-3-3
22
23
4
5
7
8
27
14
9
10
18
3
30
30
3
21
7
7
21
32
26
26
32
16
17
17
16
18
6
6
18
10
11
11
10
9
16
16
9
Остались в запасе
Депортес Икике
Кобресаль
1
Matías Reyes
ВР
22
Álvaro Delgado
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
20
Nelson Sepúlveda
ЦП
28
Diego Céspedes
ЦП
Главный тренер
Густаво Уэрта
Остались в запасе
1
Matías Reyes
ВР
22
Álvaro Delgado
ЦП
Остались в запасе
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
20
Nelson Sepúlveda
ЦП
28
Diego Céspedes
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
Главный тренер
Густаво Уэрта
Статистика матча Депортес Икике - Кобресаль
2
1
2
Всего ударов по воротам
27
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
18
12
Офсайды
1
2
Количество передач
378
356
Сейвы
3
8
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
13
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
13
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Matias Assadi, Chile
Стадион:
Estadio Tierra de Campeones, Iquique
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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