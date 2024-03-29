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Депортес Икике
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 3 тур
Кокимбо Унидо
1 : 2
25.04.2024
Расинг Клуб
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
1 : 1
14.04.2024
Кокимбо Унидо
Копа Судамерикана, 2 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
12.04.2024
Спортиво Лукеньо
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Депортес Икике - Кокимбо Унидо
Депортес Икике - Кокимбо Унидо: обзор матча 10 марта 2024
Депортес Икике
10.03.2024, воскресенье, 18:00
Чили. Примера, 4 тур
4 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кокимбо Унидо
24'
E. Puch
45+1'
S. Pino
57'
A. Nadruz
88'
S. Pino
13'
A. López (АГ)
90+3'
C. Barrera
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Депортес Икике - Кокимбо Унидо
Матч завершен
Вторая желтая
Miguel Sanhueza
90'
+6
90'
+3
ГОЛ! 4:2
Cristopher Barrera
89'
Желтая карточка
Diego Sánchez
ГОЛ! 4:1
Steffan Pino
88'
Желтая карточка
César González
81'
Замена
Álvaro Delgado
️️️️➡️️
Edson Puch
79'
Замена
Joaquin Moya
️️️️➡️️
Diego Fernández
79'
Желтая карточка
Diego Orellana
77'
73'
Замена
Alejandro Azócar
️️️️➡️️
Nicolas Johansen
73'
Замена
Sebastián Cabrera
️️️️➡️️
Juan Cornejo
Замена
Fabian Espinoza
️️️️➡️️
Enzo Hoyos
68'
Замена
Miguel Sanhueza
️️️️➡️️
Alonso López
68'
Замена
César González
️️️️➡️️
Rubén Farfán
59'
ГОЛ! 3:1
Agustin Nadruz
57'
Желтая карточка
Edson Puch
55'
46'
Замена
Cristopher Barrera
️️️️➡️️
Matías Alvarado
45'
+3
Замена
Sebastián Galani
️️️️➡️️
Benjamin Chandia
ГОЛ! 2:1
Steffan Pino
45'
+1
41'
Красная карточка
Dylan Glaby
Желтая карточка
Miguel Sanhueza
27'
ГОЛ! 1:1
Edson Puch
24'
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1
Alonso López
10'
Желтая карточка
Alejandro Camargo
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
5
Agustin Nadruz
ЦЗ
3
Joaquín Novillo
ЦЗ
6
Luis Casanova
ЦЗ
20
Diego Orellana
ЦП
21
Diego Fernández
ЦП
16
Alonso López
ЦП
10
Edson Puch
(К)
ЦФ
8
Steffan Pino
ЦФ
14
Rubén Farfán
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Кокимбо Унидо
13
Diego Sánchez
(К)
ВР
4
Elvis Hernandez
ЦЗ
6
Dylan Glaby
ЦЗ
5
Dylan Escobar
ЦЗ
27
Сальвадор Санчес
ЦЗ
10
Luciano Cabral
ЦП
16
Juan Cornejo
ЦП
30
Benjamin Chandia
ЦП
8
Alejandro Camargo
ЦП
24
Matías Alvarado
ЦФ
19
Nicolas Johansen
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диас
Депортес Икике
1
Matías Reyes
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
22
Álvaro Delgado
ЦП
7
Joaquin Moya
ЦП
23
Yonathan Andía
ЦП
26
Fabian Espinoza
ЦФ
17
César González
ЦФ
Кокимбо Унидо
1
Miguel Pinto
ВР
28
Sebastián Cabrera
ЦЗ
3
Manuel Fernández
ЦЗ
26
Cristopher Barrera
ЦП
20
Jorge Henríquez
ЦП
7
Sebastián Galani
ЦФ
11
Alejandro Azócar
ЦФ
3-3-4
12
5
3
6
20
21
16
10
32
14
8
4-4-2
13
6
5
27
Санчес
4
16
30
8
10
19
24
16
33
33
16
10
22
22
10
21
7
7
21
32
26
26
32
14
17
17
14
16
28
28
16
24
26
26
24
30
7
7
30
19
11
11
19
Остались в запасе
Депортес Икике
Кокимбо Унидо
1
Matías Reyes
ВР
23
Yonathan Andía
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
1
Miguel Pinto
ВР
3
Manuel Fernández
ЦЗ
20
Jorge Henríquez
ЦП
Главный тренер
Фернандо Диас
Остались в запасе
1
Matías Reyes
ВР
23
Yonathan Andía
ЦП
Остались в запасе
1
Miguel Pinto
ВР
3
Manuel Fernández
ЦЗ
20
Jorge Henríquez
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
Главный тренер
Фернандо Диас
Статистика матча Депортес Икике - Кокимбо Унидо
4
1
1
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
7
Офсайды
0
1
Количество передач
418
273
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
65
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Gamboa, Chile
Стадион:
Estadio Tierra de Campeones, Iquique
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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