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Кобресаль
Уачипато
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 10 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
30.04.2024
Кобресаль
Кубок Либертадорес, 3 тур
Кобресаль
0 : 2
26.04.2024
Тальерес де Кордоба
Чили. Примера, 9 тур
Кобресаль
2 : 2
20.04.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 8 тур
Кобресаль
3 : 0
16.04.2024
Депортес Копиапо
Кубок Либертадорес, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
11.04.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Кубок Либертадорес, 3 тур
Уачипато
0 : 0
25.04.2024
Стронгест
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Кобресаль - Уачипато
Кобресаль - Уачипато: обзор матча 10 марта 2024
Кобресаль
10.03.2024, воскресенье, 00:00
Чили. Примера, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
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Уачипато
63'
F. García
45+3'
C. Martinez
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кобресаль - Уачипато
Матч завершен
Желтая карточка
Marcelo Jorquera
90'
+6
82'
Желтая карточка
C. Martinez
78'
Замена
Brea
️️️️➡️️
G. Montes
Желтая карточка
Franco Bechtholdt
77'
71'
Замена
S. Saez
️️️️➡️️
Maximiliano Rodríguez
Замена
Diego Céspedes
️️️️➡️️
Cristopher Mesías
71'
Замена
Julio Castro
️️️️➡️️
Diego Coelho
66'
65'
Желтая карточка
Renzo Malanca
ГОЛ! 1:1
Franco García
63'
54'
Замена
B. Palmezano
️️️️➡️️
Carlo Villanueva
Замена
Franco García
️️️️➡️️
Felipe Barrientos
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:1
C. Martinez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кобресаль
22
Leandro Requena
ВР
7
Marcelo Jorquera
ЦЗ
5
Francisco Alarcón
(К)
ЦЗ
4
Franco Bechtholdt
ЦЗ
23
Guillermo Pacheco
ЦЗ
6
Felipe Barrientos
ЦП
13
Cristopher Mesías
ЦП
20
Nelson Sepúlveda
ЦП
9
Diego Coelho
ЦФ
10
Leonardo Valencia
ЦФ
18
César Munder
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
13
Renzo Malanca
ЦЗ
4
Benjamín Gazzolo
(К)
ЦЗ
14
Carlo Villanueva
ЦП
9
Maximiliano Rodríguez
ЦП
28
Maximiliano Gutiérrez
ЦФ
26
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Кобресаль
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
14
Franco García
ЦП
28
Diego Céspedes
ЦП
32
Oliver Ramis
ЦП
16
Julio Castro
ЦФ
11
Gastón Lezcano
ЦФ
Уачипато
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
2
Antonio Castillo
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
4-3-3
22
7
4
23
5
6
13
20
18
10
9
2-2-2
1
13
4
14
9
26
28
6
14
14
6
13
28
28
13
9
16
16
9
Остались в запасе
Кобресаль
Уачипато
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
32
Oliver Ramis
ЦП
11
Gastón Lezcano
ЦФ
Главный тренер
Густаво Уэрта
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
2
Antonio Castillo
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Остались в запасе
12
Alejandro Santander
ВР
21
Marcelo Filla
ЦЗ
32
Oliver Ramis
ЦП
11
Gastón Lezcano
ЦФ
Остались в запасе
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
2
Antonio Castillo
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
Главный тренер
Густаво Уэрта
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Статистика матча Кобресаль - Уачипато
2
2
Всего ударов по воротам
18
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
4
13
Офсайды
9
1
Количество передач
488
312
Сейвы
6
4
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
El Cobre, El Salvador, El Salvador
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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