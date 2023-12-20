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Коло-Коло
Уачипато
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
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Последние матчи
Все
Коло-Коло
Уачипато
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
Унион Ла Калера
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 10 тур
Уачипато
0 : 4
28.04.2024
Универсидад де Чили
Кубок Либертадорес, 3 тур
Уачипато
0 : 0
25.04.2024
Стронгест
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато

Коло-Коло - Уачипато: обзор матча 04 марта 2024

Коло-Коло
04.03.2024, понедельник, 00:00
Чили. Примера, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
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Уачипато
47' К. Паласиос
81' M. Moya
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Коло-Коло - Уачипато
Матч завершен
Желтая карточка
Lucas Soto
90' +4
Замена
Cristián Zavala ️️️️➡️️ Карлос Паласиос
86'
82'
Замена
Mario Briceño ️️️️➡️️ S. Silva
ГОЛ! 2:0
Matías Moya
81'
Замена
Lucas Soto ️️️️➡️️ Jeyson Rojas
74'
Замена
Marcos Bolados ️️️️➡️️ G. Paiva
71'
68'
Замена
Jimmy Martínez ️️️️➡️️ Carlo Villanueva
61'
Замена
Brea ️️️️➡️️ C. Martinez
61'
Замена
Maximiliano Rodríguez ️️️️➡️️ S. Saez
Замена
Matías Moya ️️️️➡️️ Damián Pizarro
54'
ГОЛ! 1:0
Карлос Паласиос
47'
Желтая карточка
Alan Saldivia
42'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коло-Коло
1
Брайан Кортес
ВР
4
Alan Saldivia
ЦЗ
15
Emiliano Amor
ЦЗ
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
2
Jeyson Rojas
ЦЗ
6
César Fuentes
ЦП
34
Vicente Pizarro
ЦП
8
Esteban Pavez
(К) ЦП
9
Damián Pizarro
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
13
Renzo Malanca
ЦЗ
4
Benjamín Gazzolo
(К) ЦЗ
14
Carlo Villanueva
ЦП
28
Maximiliano Gutiérrez
ЦФ
26
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Коло-Коло
30
Fernando de Paul
ВР
33
Ramiro González
ЦЗ
28
Lucas Soto
ЦП
26
Matías Moya
ЦП
11
Marcos Bolados
ЦФ
32
Lucas Cepeda
ЦФ
14
Cristián Zavala
ЦФ
Уачипато
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
20
Jimmy Martínez
ЦП
9
Maximiliano Rodríguez
ЦП
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
7
Mario Briceño
ЦФ
4-3-2
1
Кортес
4
3
2
15
6
34
8
7
Паласиос
9
2-1-2
1
13
4
14
26
28
2
28
28
2
9
26
26
9
11
11
7
Паласиос
14
14
7
Паласиос
14
20
20
14
9
9
7
7
Остались в запасе
Коло-Коло
Уачипато
30
Fernando de Paul
ВР
33
Ramiro González
ЦЗ
32
Lucas Cepeda
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Остались в запасе
30
Fernando de Paul
ВР
33
Ramiro González
ЦЗ
32
Lucas Cepeda
ЦФ
Остались в запасе
17
Zacarías López
ВР
18
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Статистика матча Коло-Коло - Уачипато
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
10
Офсайды
2
2
Количество передач
642
359
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Juan Lara, Chile
Стадион:
Monumental David Arellano, Santiago
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
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