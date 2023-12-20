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О'Хиггинс
Коло-Коло
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
Артуро Видаль вернулся в родной клуб – на его презентации задействовали вертолет и лошадь
3 февраля, 10:55
2
«Оренбург» арендовал нападающего, обвиняемого в домашнем насилии
25 января, 10:29
2
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
12 января, 21:21
1
В «Оренбурге» раскрыли подробности будущего трансфера чилийского полузащитника
3 января, 13:44
0
«Оренбург» хочет арендовать чилийца, который пьяным пытался задушить свою девушку
20 декабря 2023, 17:34
1
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О'Хиггинс
Коло-Коло
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О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Унион Ла Калера
2 : 3
07.04.2024
О'Хиггинс
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 10 тур
О'Хиггинс
2 : 2
27.04.2024
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 9 тур
Кокимбо Унидо
2 : 0
21.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 8 тур
О'Хиггинс
0 : 0
14.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 7 тур
Унион Ла Калера
2 : 3
07.04.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 10 тур
Коло-Коло
3 : 1
29.04.2024
Унион Ла Калера
Кубок Либертадорес, 3 тур
Коло-Коло
0 : 0
24.04.2024
Альянса
Чили. Примера, 9 тур
Универсидад Католика
0 : 1
21.04.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Кубок Либертадорес, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.04.2024
Коло-Коло

О'Хиггинс - Коло-Коло: обзор матча 26 февраля 2024

О'Хиггинс
26.02.2024, понедельник, 00:00
Чили. Примера, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Коло-Коло
33' B. Rabello
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол О'Хиггинс - Коло-Коло
Матч завершен
Замена
Diego Buonanotte ️️️️➡️️ Bryan Rabello
86'
85'
Замена
Leandro Benegas ️️️️➡️️ Daniel Gutiérrez
Замена
Brian Torrealba ️️️️➡️️ Antonio Díaz
83'
72'
Желтая карточка
Jeyson Rojas
Желтая карточка
Antonio Díaz
72'
Замена
Cristóbal Castillo ️️️️➡️️ Simón Contreras
64'
63'
Желтая карточка
G. Paiva
Замена
Pedro Navarro ️️️️➡️️ Martín Maturana
63'
Замена
Arnaldo Castillo ️️️️➡️️ Octavio Bianchi
63'
55'
Замена
Damián Pizarro ️️️️➡️️ Diego Plaza
54'
Желтая карточка
Vicente Pizarro
Желтая карточка
Juan Ignacio Díaz
44'
ГОЛ! 1:0
Bryan Rabello
33'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
О'Хиггинс
22
Nicolás Peranic
ВР
13
Martín Maturana
ЦЗ
17
Moisés González
(К) ЦЗ
14
Juan Ignacio Díaz
ЦЗ
26
Леонель Мосевич
ЦЗ
10
Bryan Rabello
ЦП
29
Simón Contreras
ЦП
5
Camilo Moya
ЦП
21
Octavio Bianchi
ЦП
7
Martin Sarrafiore
ЦФ
15
Antonio Díaz
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Коло-Коло
30
Fernando de Paul
ВР
2
Jeyson Rojas
ЦЗ
15
Emiliano Amor
(К) ЦЗ
13
Bruno Gutiérrez
ЦЗ
3
Daniel Gutiérrez
ЦЗ
33
Ramiro González
ЦЗ
27
Diego Plaza
ЦП
26
Matías Moya
ЦП
34
Vicente Pizarro
ЦП
6
César Fuentes
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
О'Хиггинс
1
Diego Carreño
ВР
4
Pedro Navarro
ЦЗ
23
Brian Torrealba
ЦЗ
16
Cristóbal Castillo
ЦП
18
Diego Buonanotte
ЦП
9
Arnaldo Castillo
ЦФ
28
Esteban Calderón
ЦФ
Коло-Коло
1
Брайан Кортес
ВР
4
Alan Saldivia
ЦЗ
28
Lucas Soto
ЦП
24
Leandro Hernández
ЦП
32
Lucas Cepeda
ЦФ
9
Damián Pizarro
ЦФ
22
Leandro Benegas
ЦФ
5
Leonardo Gil
ЦФ
4-4-2
22
13
14
26
Мосевич
17
10
5
21
29
15
7
3-2-4
30
13
3
33
2
15
26
34
6
27
13
4
4
13
15
23
23
15
29
16
16
29
10
18
18
10
21
9
9
21
27
9
9
27
3
22
22
3
Остались в запасе
О'Хиггинс
Коло-Коло
1
Diego Carreño
ВР
28
Esteban Calderón
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
1
Брайан Кортес
ВР
4
Alan Saldivia
ЦЗ
28
Lucas Soto
ЦП
24
Leandro Hernández
ЦП
32
Lucas Cepeda
ЦФ
5
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
1
Diego Carreño
ВР
28
Esteban Calderón
ЦФ
Остались в запасе
1
Брайан Кортес
ВР
4
Alan Saldivia
ЦЗ
28
Lucas Soto
ЦП
24
Leandro Hernández
ЦП
32
Lucas Cepeda
ЦФ
5
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мануэль Асконсабаль
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча О'Хиггинс - Коло-Коло
2
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
27
73
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
9
Офсайды
2
0
Количество передач
215
601
Сейвы
2
7
Точность передач %
57
85
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Gamboa, Chile
Стадион:
El Teniente, Rancagua
Чили. Примера
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Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
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