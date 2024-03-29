Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Динамо - Спартак
Матчи
РПЛ
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Чемпионшип
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Евро-2024
Кубок Америки
Саудовская Аравия
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Депортес Икике
Эвертон Винья-дель-Мар
Больше новостей
Последние матчи
Все
Депортес Икике
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 9 тур
Уачипато
2 : 1
21.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 8 тур
Депортес Икике
2 : 3
14.04.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 7 тур
Депортес Копиапо
3 : 0
06.04.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 6 тур
О'Хиггинс
0 : 3
29.03.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 9 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
20.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Депортес Икике - Эвертон Винья-дель-Мар
Депортес Икике - Эвертон Винья-дель-Мар: обзор матча 25 февраля 2024
Депортес Икике
25.02.2024, воскресенье, 18:00
Чили. Примера, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Эвертон Винья-дель-Мар
45+1'
S. Pereira (АГ)
26'
B. Martínez
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Депортес Икике - Эвертон Винья-дель-Мар
Матч завершен
90'
+4
Желтая карточка
Cristian Riquelme
Замена
Diego Fernández
️️️️➡️️
Enzo Hoyos
86'
84'
Замена
Mitchell Wassenne
️️️️➡️️
Braian Martínez
84'
Замена
Bruno Betancor
️️️️➡️️
Federico Martinez
84'
Замена
Omar Fernández
️️️️➡️️
Kevin Méndez
Желтая карточка
Diego Orellana
81'
Желтая карточка
Yonathan Andía
76'
Желтая карточка
Steffan Pino
71'
Замена
Iam Gonzalez
️️️️➡️️
Edson Puch
69'
Замена
César González
️️️️➡️️
Rubén Farfán
69'
Желтая карточка
Luis Casanova
62'
61'
Замена
Cristian Riquelme
️️️️➡️️
Nicolás Baeza
Замена
Fabian Espinoza
️️️️➡️️
Alonso López
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1
Sebastián Pereira
45'
+1
Замена
Steffan Pino
️️️️➡️️
Álvaro Ramos
31'
31'
Замена
Sebastián Pereira
️️️️➡️️
Matías Campos López
30'
Вторая желтая
Diego Oyarzún
26'
ГОЛ! 0:1
Braian Martínez
15'
Желтая карточка
Diego Oyarzún
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
6
Luis Casanova
ЦЗ
5
Agustin Nadruz
ЦЗ
3
Joaquín Novillo
ЦЗ
23
Yonathan Andía
ЦП
16
Alonso López
ЦП
20
Diego Orellana
ЦП
14
Rubén Farfán
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
11
Álvaro Ramos
(К)
ЦФ
10
Edson Puch
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Эвертон Винья-дель-Мар
1
Ignacio González
ВР
24
Diego Oyarzún
(К)
ЦЗ
23
Tomás Astaburuaga
ЦЗ
3
Felipe Campos
ЦЗ
16
Kevin Méndez
ЦЗ
20
Felipe Villagrán
ЦП
8
Axl Rios
ЦП
7
Federico Martinez
ЦП
29
Braian Martínez
ЦФ
9
Matías Campos López
ЦФ
14
Nicolás Baeza
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
Депортес Икике
1
Matías Reyes
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
21
Diego Fernández
ЦП
8
Steffan Pino
ЦФ
26
Fabian Espinoza
ЦФ
17
César González
ЦФ
31
Iam Gonzalez
ЦФ
Эвертон Винья-дель-Мар
17
Claudio González
ВР
4
Sebastián Pereira
ЦЗ
2
Cristian Riquelme
ЦЗ
5
Alexis Ugarte
ЦП
11
Bruno Betancor
ЦФ
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
22
Omar Fernández
ЦФ
3-3-4
12
6
5
3
23
16
20
14
10
11
32
4-3-3
1
23
3
16
24
20
8
7
14
9
29
32
21
21
32
11
8
8
11
16
26
26
16
14
17
17
14
10
31
31
10
9
4
4
9
14
2
2
14
7
11
11
7
29
15
15
29
16
22
22
16
Остались в запасе
Депортес Икике
Эвертон Винья-дель-Мар
1
Matías Reyes
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Рамирес
17
Claudio González
ВР
5
Alexis Ugarte
ЦП
Главный тренер
Франсиско Менегини
Остались в запасе
1
Matías Reyes
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
Остались в запасе
17
Claudio González
ВР
5
Alexis Ugarte
ЦП
Главный тренер
Мигель Рамирес
Главный тренер
Франсиско Менегини
Статистика матча Депортес Икике - Эвертон Винья-дель-Мар
4
1
2
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
19
9
Офсайды
5
2
Количество передач
403
226
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
56
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Millas, Chile
Стадион:
Estadio Tierra de Campeones, Iquique
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+