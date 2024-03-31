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Эвертон Винья-дель-Мар
Палестино
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
1 : 2
28.04.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 9 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
20.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Унион Эспаньола
4 : 2
14.04.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 7 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
07.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 6 тур
Коло-Коло
4 : 1
31.03.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Икике
2 : 1
29.04.2024
Палестино
Кубок Либертадорес, 3 тур
Палестино
3 : 1
26.04.2024
Мильонариос
Чили. Примера, 9 тур
Палестино
2 : 2
21.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 7 тур
Палестино
2 : 0
17.04.2024
Уачипато
Чили. Примера, 8 тур
Ньюбленсе
0 : 2
14.04.2024
Палестино
Главная
Расписание матчей
Чили. Примера
Эвертон Винья-дель-Мар - Палестино
Эвертон Винья-дель-Мар - Палестино: обзор матча 24 марта 2024
Эвертон Винья-дель-Мар
24.03.2024, воскресенье, 00:00
Чили. Примера, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Палестино
Матч
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Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол Эвертон Винья-дель-Мар - Палестино
Матч завершен
90'
+5
Желтая карточка
Joe Abrigo
85'
Замена
Junior Marabel
️️️️➡️️
Gonzalo Sosa
85'
Замена
Joe Abrigo
️️️️➡️️
Bryan Carrasco
Замена
Bruno Betancor
️️️️➡️️
Rodrigo Contreras
81'
79'
Замена
Felipe Chamorro
️️️️➡️️
Fernando Cornejo
79'
Замена
Benjamín Rojas
️️️️➡️️
Brayan Véjar
Замена
Felipe Villagrán
️️️️➡️️
Álvaro Madrid
76'
75'
Желтая карточка
Nicolás Linares
Замена
Matías Campos López
️️️️➡️️
Federico Martinez
58'
Замена
Mitchell Wassenne
️️️️➡️️
Kevin Méndez
58'
53'
Замена
Jonathan Benítez
️️️️➡️️
Pablo Palacio
19'
Желтая карточка
Pablo Palacio
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон Винья-дель-Мар
1
Ignacio González
ВР
16
Kevin Méndez
ЦЗ
23
Tomás Astaburuaga
ЦЗ
3
Felipe Campos
ЦЗ
2
Cristian Riquelme
ЦЗ
24
Diego Oyarzún
ЦЗ
21
Benjamín Berríos
ЦП
6
Álvaro Madrid
(К)
ЦП
7
Federico Martinez
ЦП
27
Rodrigo Contreras
ЦФ
29
Braian Martínez
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
Палестино
1
Cesar Rigamonti
ВР
13
Cristián Suárez
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
10
Misael Dávila
ЦП
19
Brayan Véjar
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
8
Fernando Cornejo
ЦП
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Эвертон Винья-дель-Мар
17
Claudio González
ВР
4
Sebastián Pereira
ЦЗ
20
Felipe Villagrán
ЦП
14
Nicolás Baeza
ЦФ
11
Bruno Betancor
ЦФ
9
Matías Campos López
ЦФ
15
Mitchell Wassenne
ЦФ
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
3
Benjamín Rojas
ЦП
22
Felipe Chamorro
ЦП
11
Jonathan Benítez
ЦФ
27
Junior Marabel
ЦФ
3-2-3-2
1
3
2
24
23
16
21
6
7
29
27
4-4-2
1
4
5
28
13
19
24
8
10
7
9
6
20
20
6
27
11
11
27
7
9
9
7
16
15
15
16
7
14
14
7
19
3
3
19
8
22
22
8
24
11
11
24
9
27
27
9
Остались в запасе
Эвертон Винья-дель-Мар
Палестино
17
Claudio González
ВР
4
Sebastián Pereira
ЦЗ
14
Nicolás Baeza
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Менегини
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Санчес
Остались в запасе
17
Claudio González
ВР
4
Sebastián Pereira
ЦЗ
14
Nicolás Baeza
ЦФ
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Менегини
Главный тренер
Пабло Санчес
Статистика матча Эвертон Винья-дель-Мар - Палестино
3
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
15
Офсайды
2
1
Количество передач
425
303
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
68
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mathias Riquelme,
Стадион:
Sausalito, Vina del Mar
Чили. Примера
Все
Текущие
Будущие
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Палестино
- : -
03.05.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 11 тур
Кокимбо Унидо
- : -
04.05.2024
Уачипато
Чили. Примера, 11 тур
Кобресаль
- : -
04.05.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 11 тур
Унион Эспаньола
- : -
05.05.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 11 тур
Унион Ла Калера
- : -
05.05.2024
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