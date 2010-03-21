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Сальвадор
Гондурас
Товарищеский матч. Аргентина разгромила в США Сальвадор (3:0)
23 марта, 10:26
0
Аргентина – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
22 марта, 16:46
0
Угальде оценил «Спартак» и РПЛ
21 марта, 11:51
10
«Интер Майами» с Месси и Суаресом не смог победить сборную Сальвадора
20 января, 08:32
2
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Товарищеский матч. Аргентина разгромила в США Сальвадор (3:0)
23 марта, 10:26
0
Аргентина – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
22 марта, 16:46
0
«Интер Майами» с Месси и Суаресом не смог победить сборную Сальвадора
20 января, 08:32
2
Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора на ЧМ
1 декабря 2022, 21:47
3
Товарищеский матч. Бразилия разгромила Сальвадор
12 сентября 2018, 06:08
5
Угальде оценил «Спартак» и РПЛ
21 марта, 11:51
10
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
22 ноября 2023, 09:36
0
Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
21 августа 2022, 06:32
1
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения
3 февраля 2022, 13:51
8
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Сальвадор
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
0 : 2
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
2 : 0
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 0
23.03.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сальвадор
1 : 1
27.03.2024
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные,
Сальвадор
1 : 1
27.03.2024
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 0
23.03.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
2 : 0
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сальвадор
1 : 1
27.03.2024
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
0 : 2
18.01.2024
Исландия

Сальвадор - Гондурас: обзор матча 27 марта 2024

Сальвадор
27.03.2024, среда, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Матч завершен
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- : -
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- : -
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