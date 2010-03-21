Товарищеский матч. Аргентина разгромила в США Сальвадор (3:0)
Аргентина – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
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Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Товарищеский матч. Аргентина разгромила в США Сальвадор (3:0)
Аргентина – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
«Интер Майами» с Месси и Суаресом не смог победить сборную Сальвадора
Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора на ЧМ
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Сборная Аргентины определилась с соперниками по товарищеским матчам перед ЧМ-2022
США и Гондурас сыграли при -16. Вратаря и форварда гостей заменили из-за переохлаждения