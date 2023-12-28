Йокогама Маринос

Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»
Мата покинул «Виссел Кобе», проведя 1 матч за 4 месяца
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
«Виссел Кобе» подписал 35-летнего чемпиона мира и Европы
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«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
Японские болельщики аплодировали каждому касанию Месси в товарищеском матче
Иньеста увиделся с Месси и другими экс-игроками «Барселоны»
Мата покинул «Виссел Кобе», проведя 1 матч за 4 месяца
«Виссел Кобе» подписал 35-летнего чемпиона мира и Европы
35-летний Хуан Мата выбрал новый клуб