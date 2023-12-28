Йокогама Маринос

Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018