Йокогама Маринос

Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 36-м в карьере
Владельцы «Сити» купили французский «Труа». Это десятый клуб холдинга
«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги