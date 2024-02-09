Шанхай Порт

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«Краснодар» думает над трансфером Арнаутовича
Слуцкий: «В Китае разрешено применять физическое насилие над молодыми – это очень развязывает руки»
Орлов допустил, что Педро выиграет конкуренцию у Мостового за место в составе «Зенита»
Кассьерра назвал самую важную дату для «Зенита»
Радимов назвал топ-клуб, в который нужно отправить Слуцкого в случае его успеха с «Шэньхуа»
Медведев – о Слуцком в «Шэньхуа»: «Это говорит об авторитете российской тренерской школы»