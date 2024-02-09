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Шанхай Порт
Шанхай Шэньхуа
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2
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0
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1
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6 мая 2021, 16:21
5
Слуцкий: «В Китае разрешено применять физическое насилие над молодыми – это очень развязывает руки»
9 февраля, 23:23
1
Орлов допустил, что Педро выиграет конкуренцию у Мостового за место в составе «Зенита»
9 февраля, 11:21
24
Кассьерра назвал самую важную дату для «Зенита»
9 февраля, 09:25
3
Радимов назвал топ-клуб, в который нужно отправить Слуцкого в случае его успеха с «Шэньхуа»
9 февраля, 08:39
1
Медведев – о Слуцком в «Шэньхуа»: «Это говорит об авторитете российской тренерской школы»
8 февраля, 21:11
7
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Последние матчи
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Шанхай Порт
Шанхай Шэньхуа
Товарищеские матчи,
Зенит
6 : 0
08.02.2024
Шанхай Шэньхуа
Товарищеские матчи,
Зенит
6 : 0
08.02.2024
Шанхай Шэньхуа

Шанхай Порт - Шанхай Шэньхуа - 25 февраля 2024

Шанхай Порт
25.02.2024, воскресенье, 00:00
Суперкубок Китая, Финал
- : -
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Матч
Комментарии
Статистика матча Шанхай Порт - Шанхай Шэньхуа
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Суперкубок Китая,
Шанхай Порт
- : -
25.02.2024
Шанхай Шэньхуа
Суперкубок Китая,
Шанхай Порт
- : -
25.02.2024
Шанхай Шэньхуа
Россия
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